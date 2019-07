CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 2 luglio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Sanremo, al Centrale di Imperia e alla Sala 1 dello Zeni di Bordighera



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso

Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Centrale (tel. 0184 597822)

- TOY STORY 4 – ore 17.00 - 19.30 - 21.30 – di John Lasseter, Josh Cooley – Animazione/Avventura/Commedia - "Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Ma l'arrivo di un nuovo riluttante giocattolo di nome "Forky" nella cameretta di Bonnie dà il via a una nuova avventura on the road insieme a nuovi e vecchi amici, che mostrerà a Woody quanto può essere grande il mondo per un giocattolo…”

Voto della critica: ****

Tabarin (tel. 0184 597822)

Doppia Programmazione

- ALADDIN – ore 17.15 – di Guy Ritchie - con Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Billy Magnussen, Marwan Kenzari - Avventura/Fantasy/Musical - "Aladdin, un giovane intraprendente, sogna di fuggire alla sua misera esistenza di strada e sposare la bellissima principessa Jasmine, figlia del Sultano di Agrabah. Ma il Gran Visir Jafar incarica Aladdin di recuperare una lampada dalle proprietà soprannaturali, celata nelle pericolose profondità della ‘Caverna delle Meraviglie’. Aladdin riesce a trovare la lampada e, con essa, il genio che la abita, conquistando così la possibilità di esprimere tre desideri…”

Voto della critica: ***

- IL TRADITORE – ore 21.15 – di Marco Bellocchio - con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi - Drammatico - "Un film di vendette e tradimenti su Tommaso Buscetta, ‘boss dei due mondi’. La storia inizia con il carismatico personaggio di Cosa Nostra braccato in Brasile dai ‘corleonesi’ di Riina e passa attraverso l'amicizia con il giudice Giovanni Falcone e la testimonianza al maxiprocesso che mise in ginocchio l'organizzazione mafiosa per concludersi, dopo le accuse al processo Andreotti, con la sua scomparsa nel 2000 a Miami, dove Buscetta morì per malattia e non per mano della mafia…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- TOY STORY 4 – ore 21.00 – di John Lasseter, Josh Cooley – Animazione/Avventura/Commedia - "Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Ma l'arrivo di un nuovo riluttante giocattolo di nome "Forky" nella cameretta di Bonnie dà il via a una nuova avventura on the road insieme a nuovi e vecchi amici, che mostrerà a Woody quanto può essere grande il mondo per un giocattolo…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo

- ALADDIN – ore 21.30 – di Guy Ritchie - con Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Billy Magnussen, Marwan Kenzari - Avventura/Fantasy/Musical - "Aladdin, un giovane intraprendente, sogna di fuggire alla sua misera esistenza di strada e sposare la bellissima principessa Jasmine, figlia del Sultano di Agrabah. Ma il Gran Visir Jafar incarica Aladdin di recuperare una lampada dalle proprietà soprannaturali, celata nelle pericolose profondità della ‘Caverna delle Meraviglie’. Aladdin riesce a trovare la lampada e, con essa, il genio che la abita, conquistando così la possibilità di esprimere tre desideri…”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- NUREYEV - THE WHITE CROW – ore 21.00 – di Ralph Fiennes - con Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Chulpan Khamatova, Ralph Fiennes, Aleksey Morozov – Biografico/Drammatico - "Nel 1961, l'astro nascente del balletto russo Rudolf Nureyev, sfuggì in maniera rocambolesca al rimpatrio e si consegnò alla polizia di Parigi…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- TOY STORY 4 – ore 21.00 – di John Lasseter, Josh Cooley – Animazione/Avventura/Commedia - "Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Ma l'arrivo di un nuovo riluttante giocattolo di nome "Forky" nella cameretta di Bonnie dà il via a una nuova avventura on the road insieme a nuovi e vecchi amici, che mostrerà a Woody quanto può essere grande il mondo per un giocattolo…”

Voto della critica: ****



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- WOLF CALL - MINACCIA IN ALTO MARE – ore 21.00 – di Antonin Baudry - con François Civil, Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz, Paula Beer, Etienne Guillou-Kervern - Drammatico - "Un giovane uomo ha il raro dono di riconoscere ogni suono che sente. A bordo di un sottomarino nucleare francese ogni cosa dipende da lui, ‘l'orecchio d'oro’. Tutti lo reputano il migliore, finché un giorno non commette un errore che mette l'equipaggio in pericolo di vita. Per cercare di recuperare la fiducia dei suoi compagni, finirà per mettersi in una situazione ancora più drammatica. Nel mondo della dissuasione nucleare e della disinformazione, si ritroveranno tutti intrappolati in un ingranaggio incontrollabile…”

Voto della critica: ***

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso

DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it