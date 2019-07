Ventimiglia: lavori nella notte sotto l'occhio del Sindaco, serie di asfalti e 5 passaggi pedonali rialzati sul lungomare (Foto)

C’era anche il Sindaco Gaetano Scullino, questa notte a Ventimiglia per seguire i lavori che sono stati approntati negli ultimi giorni per una serie di strade da asfaltare per l’installazione di alcuni passaggi pedonali.

Ieri sera i lavori sono stati svolti dagli operai della ditta Masala che, sotto lo sguardo attento del primo cittadino frontaliero, hanno eseguito una serie di asfalti e, in particolare, hanno installato cinque passaggi pedonali rialzati sulla passeggiata a mare, per garantire maggiore sicurezza ai pedoni e limitare la velocità di auto e scooter.

“Si tratta di lavori che abbiamo approvato urgentemente nei giorni scorsi – ha detto il Sindaco Scullino – e che abbiamo voluto eseguire subito per garantire una maggiore sicurezza a cittadini e turisti, nei due mesi clou dell’estate”.