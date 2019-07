Sanremo: tante polemiche nei giorni scorsi, già piantate le 8 palme di fronte a Santa Tecla (Foto)

Nei giorni scorsi si è creata una forte discussione, in particolare sui social network, in relazione all’abbattimento dei pini marittimi di fronte a Santa Tecla, il forte che si trova sul mare a Sanremo. Una serie di polemiche prodotte da molti cittadini, che non erano a conoscenza del fatto che, la perizia di un agronomo ingaggiato dal Comune, aveva evidenziato il pericolo di crollo per gli alberi.

Dopo la rimozione del legname tagliato e la pulizia della zona antistante il forte, questa mattina il servizio centri storici e beni ambientali del Comune di Sanremo ha provveduto a piante le 8 palme. Si tratta di alberi già adulti, che avranno ovviamente bisogno di qualche tempo per essere decisamente più rigogliosi. Ovviamente si tratta di palme che non vengono attaccate dal punteruolo rosso e che, in breve tempo sostituiranno degnamente i pini.

Sempre quest’oggi, lo stesso servizio di palazzo Bellevue, ha provveduto alla potatura delle altre palme del lungomare, in modo da presentare al meglio la zona in questi due mesi d’estate. Ora il Comune dovrà decidere dove sistemare le sedie ‘giganti’, rimosse dal prato di fronte a Santa Tecla rovinato per il continuo calpestio delle persone che le utilizzavano per le foto ricordo. Nei prossimi giorni anche il prato verrà sicuramente sistemato.