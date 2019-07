Sanremo: biciclette abbandonate su una rastrelliera in corso Orazio Raimondo, brutto biglietto da visita (Foto)

Due biciclette abbandonate ed in pessime condizioni. Si trovano in corso Orazio Raimondo a Sanremo e sono state notate da molti. Un brutto biglietto da visita per la città, nel pieno centro ed in piena stagione estiva.

Le biciclette, come si può notare dalle foto, si trovano sulla rastrelliera dedicata, sono sicuramente abbandonate ed una è anche senza una ruota. Sarebbe opportuno che il Comune intervenisse per la loro rimozione e per evitare una brutta immagine per Sanremo.

Alcuni nostri lettori ci hanno anche segnalato che, altre carcasse di biciclette sono state abbandonate in più punti della ciclabile tra via Fiume e la vecchia stazione.