Sanremo aspetta la sua Bandiera Blu: la cerimonia di consegna sarà a Villa Ormond, la data probabile è mercoledì 10

Sanremo aspetta di ricevere la sua Bandiera Blu 2019. La Città dei Fiori ha ottenuto nuovamente il massimo riconoscimento di FEE per la qualità del suo mare. Ora non resta che fissare la data della cerimonia ufficiale per la consegna del vessillo.

L'amministrazione sta lavorando in queste ore per ufficializzare la data, mentre la location di Villa Ormond (zona sede dell'Istituto di Diritto Umanitario) è già certa. La data ufficiosa, per il momento, è quella di mercoledì 10 luglio alle 10.

Il ritorno della Bandiera Blu a Sanremo è senza dubbio un elemento di promozione straordinario per il nostro mare, in piena estate. Come noto la Città dei Fiori ha spesso avuto problemi di balneazione dovuti a un impianto fognario obsoleto e ai conseguenti sversamenti in mare. Episodi che, però, non hanno minato la qualità del mare matuziano, considerato da FEE tra i migliori d'Italia, meritevole quindi della Bandiera Blu.