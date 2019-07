Alcuni Tg nazionali annunciano i saldi da ieri in Liguria, ovviamente non è vero. A Sanremo si tenta con le aperture serali

Come in tutta la regione, anche in provincia di Imperia i saldi estivi cominciano sabato prossimo e terminano lunedì 19 agosto. Ieri, a causa di una errata notizia diffusa da un noto Tg nazionale, si è creato un po' di malumore anche nell'imperiese, dove alcuni commercianti si sono lamentati dell'errore grossolano, visto che da tempo è noto che i saldi partiranno sabato prossimo.

I saldi durano 45 giorni e almeno tre giorni prima, deve essere esposto un cartello ben visibile dall'esterno che annunci l'effettuazione dei saldi. Alcuni negozi, in particolare le grosse catene, hanno inviato o stanno inviando Sms e messaggi Whatsapp ai clienti iscritti alle loro mailing list, proponendo sconti da saldi già in questi giorni che precedono la data del 6 luglio. Tutto ciò anche se l'articolo 113 della legge regionale del 2007 stabilisce il divieto di effettuare vendite promozionali nei 40 giorni antecedenti la data dei saldi, ovvero dal 27 maggio scorsi. In particolare per prodotti stagionali o di moda tradizionalmente oggetto delle vendite di fine stagione: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento e pelletterie.

“Le aspettative sono alte come ogni anno – ci ha detto Paolo Lavista di Confcommercio - perché i clienti attendono sempre con ansia i saldi. Questo anche se ci sono le vendite on line ed alcuni che fanno quelle promozionali”.

Sembra che l’interesse per i saldi stia un po’ scemando tra i clienti ma, sicuramente, le vendite di fine stagione aiutano molto i commercianti. Quest’anno a Sanremo arriverà probabilmente una interessante novità: “Abbiamo in previsione le aperture allungate anche dopo cena – ha proseguito Lavista – visto che le ‘catene’ sono aperte. Rimangono alcuni negozi e stiamo cercando di capire se c’è la volontà di tutti di aprire la sera, per andare incontro a residenti e turisti”.

L’anno scorso i saldi sono stati in linea con gli anni precedenti, anche se hanno visto un calo con l’on line e le promozioni che vengono fatte. Secondo i commercianti matuziani sarebbe importante ed opportuno uniformare il via alle svendite di fine stagione in tutta Italia, per non creare confusione nel cliente.

Come ogni anno, in occasione dei saldi, arrivano i consigli di Assoutenti per i consumatori:

- essere molto avveduti quando si promettono liquidazioni fino a esaurimento;

- scegliere punti vendita che normalmente garantiscono prodotti di qualità;

- è buona norma confrontare il prezzo del prodotto scelto prima e dopo l’avvio della campagna dei saldi;

- verificare bene il prodotto che viene posto in vetrina e quello che viene offerto in negozio;

- diffidare delle offerte similari a prodotti di marca;

- anche per le svendite di fine stagione vale il consiglio di conservare accuratamente lo scontrino di cassa o la fattura, che potranno tornare utili nel caso di eventuali reclami nei confronti del commerciante e/o contestazioni;

- controllare attentamente etichetta e misure per essere sicuri di comprare il prodotto scelto; confrontare più offerte; diffidare da sconti superiori al 50%.