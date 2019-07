Molini di Triora: pulizia e sfalcio sulle strade, prossimo appuntamento sabato dal Comune “L'invito è aperto a tutti...anche agli amministratori provinciali”

Nuova giornata di lavoro per i volontari del gruppo di Molini di Triora. Nonostante il caldo afoso, una trentina di persone, domenica mattina, ha proceduto allo sfalcio sulle strade comunali di Grattino e Drego. Hanno partecipato all'iniziativa anche alcuni amministratori comunali, persone amanti di questo borgo ed anche la squadra 205 dei cacciatori locali.



La pulizia delle strade dell'entroterra è un tema ricorrente. Da tempo in valle Argentina i volontari sono chiamati ad agire dalle amministrazioni comunali, per un'attività che contribuisce sensibilmente a migliorare la sicurezza di queste vie di collegamento ai numerosi paesini dell'entroterra. Ricorrere alla buona volontà di queste persone sembra che sia rimasto l'unico mezzo a disposizione dei Comuni per far fronte ad interventi necessari ma anche costosi che la Provincia non è ancora in grado di soddisfare.



”Prossimo appuntamento sabato 6 luglio - ricordano dall'amministrazione comunale di Molini di Triora - ancora una volta ci ritroveremo insieme per lo sfalcio e pulizia delle strade provinciali. Se come noi avete a cuore questo territorio, l'invito a partecipare è aperto a tutti, compresi gli appartenenti all’ente provinciale. Infine, ricordiamo che a fine dell'attività la pro loco di Molini di Triora offrirà il pranzo a tutti i volontari intervenuti“.