Da settembre i reparti di Chirurgia Vascolare di Imperia e Pietra Ligure potrebbero essere integrati tra loro

Potrebbero essere integrati tra loro i reparti di Chirurgia Vascolare di Imperia e Pietra Ligure, in modo da poter avere personale che si interscambi in un’operazione che consentirebbe di elevare la qualità delle due strutture visto che il bacino raddoppia e di tenere aperte le due strutture, in ottemperanza al decreto Balduzzi.

L’integrazione, da non considerare come un accorpamento, consentirà di evitare che si spostino i medici fuori regione e di mantenere aperte le strutture. L’obiettivo è quello di far partire l’integrazione dal mese di settembre, anche se al momento non è ancora ufficiale.