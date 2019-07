Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, martedì 2 luglio, in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 2 LUGLIO

SANREMO

10.00-22.00. Per i festeggiamenti patronali di San Siro, mostra fotografica sul tema della ‘Bellezza del Creato’ realizzata da Unique Photography. Teatro parrocchiale, ingresso libero (h 10/13-17/22)

9.30-19.45. Prosecuzione mostra personale ‘Storie di donne tra terra e mare’ di Deborah Ciolli e curata da Gioia Quicquaro, storica dell’arte. Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 6 luglio (h 9.30/12.30-15.45/19.45)

18.00. Per la stagione estiva dei Martedì Letterari del Casinò, Monsignor Leonardo Sapienza presenta il libro ‘I miei santi in Paradiso. L’amicizia di Giulio Andreotti con le figure più note del Cattolicesimo del Novecento’ (Libreria editrice Vaticana). Partecipa lo storico Matteo Moraglia. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti

19.30. Baby Show del Teatro dei mille colori a cura di Salvatore Stella + Music time con Beatrice (voce) & Serena (fisarmonica e tastiere): excursus nella musica leggera di vari decenni. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

BORDIGHERA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)



19.00. Concerto della Corale di Roquebrune diretta dal Maestro Serge Sola del Conservatorio di Mentone che eseguirà il Requiem di Gabriel Fauré. Loggiato di Villa Regina Margherita

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età + spettacolo ‘Squilibrio’. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

TAGGIA ARMA



16.15. ‘Bastioni e fortificazioni’: visita guidata alla scoperta degli imponenti sistemi difensivi messi in atto per difendere il borgo dagli attacchi pirateschi e degli stati nemici. Ritrovo alla fermata bus di linea a Villa Boselli oppure a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335

17.00-24.00. ‘Artigianato Sotto le Stelle’: manifestazione a carattere Hobbystico, commerciale, artigianato + dalle h 21, musica live. Ex mercato coperto di Taggia, Via Lungo Argentina 2

21.00. ‘Circus Time’: musica, balli e giochi per bambini e famiglie con ‘Fortunello e Marbella Party’. Piazza Chierotti

DIANO MARINA

19.00-21.00. Per ‘Giovedì Bimbi’, ‘My Little Pony’: serata di magia con Pinkie Pie e Rainbow Dash con area trucco e acconciature per trasformarsiu nella pony preferita, photoshooting con accessori a tema, area play con Twister e Memory + dalle 21.30, ‘Il Potere dell’amicizia’: appuntamento speciale pieno di sorprese poniche. Molo delle Tartarughe, ingresso gratuito

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

21.30. ‘Diano in Musica 2019’: DJ, band locali e non suonano contemporaneamente in diverse zone del centro cittadino. Si esibiscono: Nando Rizzo (Via Nizza), Coguari (Via Genala), Polo DJ (Corso Roma Ovest), Soul Engine (Via Cavour)



SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

9.30. Tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley giovanile cat. U21 - U19 Maschile e Femminile. Campi gara presso: GV Sport, Piscina Bar Ristorante di San Bartolomeo, fino al 4 luglio

CERVO

8.00. Festival Semi d'Estate: Yoga con Chiara Casalegno al Bastione di mezzodì



ENTROTERRA

CIPRESSA



19.30. In occasione della festa patronale, il Comune in collaborazione con Pro Loco Cipressa a Colori e l'associazione I Compagni di Bacco organizzano una cena in piazza con pasta e bevande messe a disposizione dall'organizzazione ed ognuno può cenare o condividere quello che porta da casa. Serata allietata dalla musica degli Ebb Tide a partire dalle 21.30

CHIUSANICO

17.00. Presentazione del nuovo romanzo di Fulvio Belmonte dal titolo ‘Ritorno a Verbasco’. Relatrice Laura Marvaldi. Segue rinfresco. Piazza della Chiesa di Gazzelli

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)

VESSALICO

17.00. ‘Fiera dell’Aglio 2019’ (257esima edizione): Zona Aglio di Vessalico + Zona prodotti tipici e artigianato artistico + Zona Street Food con Proloco della Valle (e non solo) + Esposizione macchine agricole + Servizio bar e ristoro + Serata musicale (più info)

FRANCIA

MONACO



20.30. Sporting Summer Festival 2019 con Jeff Goldblum (piano) e con John Storie alla chitarra, James King al sassofono tenore, Alex Frank e Kenny Elliot alla batteria. Opera di Monte-Carlo, Salle Garnier, info +377 98 06 36 36

21.30. Per la Stagione 2019 del Teatro del Fort Antoine, ‘La conferenza degli uccelli’ di Jean-Claude Carrière della Compagnia delle Luci e delle Ombre, a cura della Direzione degli Affari Culturali di Monaco. Fort Antoine, ingresso libero (più info)





