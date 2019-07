Chiusavecchia: canile "Gli Ulivi" questa settimana cerchiamo una casa per Napo.Venite a trovarlo

Napo è un dolcissimo cocker di taglia medio piccola che si trova in canile da più o meno sempre, precisamente dal 2010. È un turbine di energia, innamorato della vita, nonostante la veda per la maggior parte del tempo attraverso le sbarre e nonostante i suoi anni!

Napo ha ormai 11 anni e anche se dimostra la metà dell’età che ha, patisce molto l’afa di questo periodo, dovrebbe poter passare le sue giornate in casa al fresco e poter fare un bagno al mare per rinfrescarsi come piace tanto a lui!

Dategli una possibilità, Napo conquisterà il vostro cuore!

Venite a trovarlo al ‘’Gli Ulivi’’ di Chiusavecchia (Imperia).

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Giusy ‭+39 338 6422674‬