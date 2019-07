In provincia di Savona "Da Rosina" per provare un'ottima cucina insieme ad una accoglienza perfetta.

A 6 km da Dego (Savona), in località Porri, un ristorante di lunga tradizione situato nell’entroterra savonese, circondato da boschi, adatto per passeggiate ed escursioni, soprattutto dopo aver gustato la cucina di Gerardo, che dal 1980 gestisce la locanda, dove oltre a mangiare ottimamente, si può anche soggiornare nelle 10 stanze a disposizione dei clienti. L’ambiente è semplice e confortevole, nella sala con il camino e l’arredamento in legno, ci si sente subito a proprio agio, accolti con il sorriso e la cortesia della sig.ra Giorgia.

La cucina proposta è quella casalinga, frutto di un abile intreccio tra la cucina piemontese e ligure, presenti le paste fresche, come tagliatelle e tagliolini, e quelle ripiene, come i ravioli e i pansotti con i sughi ispirati dalle stagioni. I secondi di carne, brasati ed arrosti, anche con selvaggina, accompagnati da funghi e verdure dell’orto. Anche i dolci, rigorosamente fatti in casa e con ingredienti di stagione, non deludono e completano un pranzo abbondante. Personale molto cortese e rapporto qualità prezzo molto buona, prezzo medio sui 30 euro a persona con un buon bicchiere di vino prodotto da loro o un buon vino tipico piemontese come un Dolcetto o un Barbera.

L’Albergo Ristorante Da Rosina, inserito nella guida dei Ristoranti della Tavolozza 2018, si trova in localita Porri, a Dego, in provincia di Savona, telefono +39 019 578161

Versione in lingua francese

6 kms from Dego (Savona), in the village of Porri (in the Savonean inlands), you can find a well-established restaurant surrounded by woods perfect for a walk or a hike, especially after trying Gerardo’s cooking. Since 1980, Gerardo manages this tavern, where you can not only enjoy an exquisite cuisine, but also vacation, staying in one of his 10 guest rooms. The venue is unpretentious and welcoming, the front of house being characterised by a fireplace and wood furniture which put you at ease, together with the smiling and pleasant presence of Mrs. Giorgia. “Da Rosina” offers a traditional, domestic cuisine, result of a masterful mix of Ligurian and Piedmontese traditions. You can find fresh, homemade pastas, such as tagliatelle and tagliolini, as well as filled pastas such as ravioli and “pansotti”, with seasonal sauces. Among the second courses can be found braised and roasted meats, such as game meat, with a side of mushrooms and vegetables from the garden. The desserts are also homemade with seasonal ingredients; they will not disappoint, and will be an enjoyable last course. The staff is very polite and the value for money is excellent: the average price is 30 Euros per person, including a good homemade wine, or a typical Piedmontese wine such as Dolcetto or Barbera.

Versione in lingua inglese

À 6 km de Dego (Savona), dans la localité Porri, un restaurant de longue tradition, situé dans l’arrière-pays de Savona, entouré de bois, idéal pour la marche et la randonnée, surtout après avoir dégusté la cuisine de Gerardo, qui depuis 1980 dirige l’auberge, où, en plus de bien manger, Vous pouvez également rester dans les 10 chambres disponibles pour les clients. L’ambiance est simple et confortable, la salle avec la cheminée et les meubles en bois, vous vous sentez immédiatement à l’aise, accueillis avec le sourire et la courtoisie de Mme Giorgia. La cuisine est faite maison, le résultat d’un habile entrecroisement de la cuisine piémontaise et ligure, sont présentes des pâtes fraîches, comme les tagliatelles et les tagliolini, et celles farcies, comme les raviolis et les pansotti avec des sauces inspirées par les saisons. Les plats principaux de viande, braisés et rôtis, également avec du gibier, accompagnés de champignons et de légumes du potager. Aussi les desserts, strictement faits maison et avec des ingrédients de saison, ne déçoivent pas et complètent un copieux repas. Personnel très courtois et très bon rapport qualité-prix, prix moyen de 30 euros par personne avec un bon verre de vin produit par eux ou un bon vin typique du Piémont comme un Dolcetto ou un Barbera.