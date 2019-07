Sanremo: il Consigliere Cozza (Lega) chiede al Sindaco l'istituzione di parcheggi per chi va in farmacia

Il Consigliere comunale di opposizione della Lega, Federica Cozza, ha presentato al Sindaco una Interpellanza sui parcheggi di servizio nei pressi delle farmacie.

Nel documento il Consigliere Cozza evidenzia come a Sanremo il traffico è spesso caotico: “Trovare un parcheggio spesso diventa un problema in particolar modo per coloro che hanno specifiche esigenze dettate da problemi fisici di varia natura e/o gravidanza e/o avanzamento di età che meriterebbero particolare attenzione soprattutto per l’acquisto di farmaci. Ci sono pervenute diverse segnalazioni da parte di utenti, medici di famiglia, titolari di farmacie e di poliambulatori medici , sulla mancata esistenza di parcheggi agevolati per la sosta breve ai fini di agevolare gli acquisti di farmaci. In più occasioni si è evidenziata la necessità ed urgenza di dover fermare il proprio mezzo nelle vicinanze di tali esercizi in maniera disordinata per poter reperire i medicinali necessari e che la problematica sia emersa soprattutto nelle vie particolarmente trafficate e prive di parcheggi disponibili nella nostra città”.

Secondo Federica Cozza la soluzione è quella che consenta lo stallo veloce in corrispondenza di ogni farmacia destinato agli utenti della farmacia stessa, adottata con successo anche da altri comuni, per garantire un più semplice accesso al servizio reso dalle farmacie e una maggior sicurezza e fluidità della circolazione veicolare. Chiede quindi che si istituiscano parcheggi gratuiti a sosta breve in prossimità delle farmacie sanremesi, destinati ad uso esclusivo degli utenti delle stesse.