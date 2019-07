Sanremo: accordo sugli orari dei Consigli comunali, si comincia alle 19 con argomenti 'leggeri', altrimenti alle 17.30

E’ stato trovato oggi un accordo, tra il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Il Grande, ed i capigruppo dell’assise matuziana, sugli orari di convocazione dei prossimi Consigli nella città dei fiori.

Nei giorni scorsi, in particolare durante la prima riunione dopo le elezioni Amministrative di fine maggio, sono stati in molti dai banchi dell’opposizione, a criticare la scelta di convocare l’assise alle 17.30. Dal canto suo, il Presidente del Consiglio Il Grande aveva evidenziato la necessità di anticipare l’inizio delle riunioni prima, per evitare che le stesse si protraessero oltre la mezzanotte.

In particolare è stato il capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Lombardi, ha presentare un’Interpellanza affinchè si posticipasse l’inizio. Fino al termine della precedente Consigliatura, lo ricordiamo, le riunioni sono state convocate alle 19.30 (in precedenza alle 20.3 ma non iniziavano prima delle 21.15/21.30). Proprio per questo Il Grande ha deciso di anticipare l’inizio dei Consigli per evitare di terminare a notte inoltrata.

Questa mattina, nello spirito collaborativo che si sta vivendo in questo momento tra i capigruppo ed il Presidente Il Grande, è stato deciso di convocare i Consigli che prevedono poche pratiche o un ordine del giorno non particolarmente difficile, alle 19. Nel caso in cui si convochino riunioni particolarmente ricche o con argomenti delicati, queste inizieranno alle 17.30.

Intanto è stata convocata la prossima riunione del Consiglio, fissata per il 16 luglio, con il nuovo orario delle 19.