Camporosso all’avanguardia nel rispetto dell’ambiente, installata in via Roma una struttura ‘Multiservice’ per la distribuzione di acqua, detersivi e sacchetti biodegradabili

Distributore di acqua e detersivi, ma anche di sacchetti biodegradabili per la raccolta differenziata. Sono solo alcune delle tante funzioni offerte dalla struttura ‘Multiservice’ installata qualche giorno fa in via Roma a Camporosso, proprio in prossimità delle isole ecologiche. “Una novità assoluta - spiega il Sindaco Davide Gibelli - è la dimostrazione di quanto si stia proseguendo con iniziative legate al rispetto dell’ambiente, del territorio e all’ottimizzazione dei servizi.”

Oltre a fungere da distributore d’acqua potabilizzata, così come accade nelle colonnine installate anche in altri comuni, questa nuova struttura porta con sé molte novità come l’opportunità di conferire bottiglie di plastica e di ricevere un bonus da spendere proprio per ritirare acqua, detersivi o sacchetti. La struttura ‘Mutliservice’ può anche fungere da casella postale in cui far recapitare ad esempio i pacchi degli acquisti online che abitualmente si fanno, ma che molto spesso, per ovvie questioni legate agli orari di lavoro, è difficile poter ritirare in autonomia.

La nuova struttura ecologica dovrebbe entrare in funzione fra una settimana circa quando inizierà la vera e propria sperimentazione. Sarà gestita in convenzione con un soggetto privato.