Passa anche da Taggia la campagna della Uil “Liguria in Salute?”, appuntamento a Villa Boselli

“Liguria in Salute?” è la campagna ideata da Uil Liguria, in particolare dai dipartimenti socio-sanitario e delle politiche attive del lavoro, che si pone come obiettivo il dialogo tra i diversi settori economici e sociali sul territorio per comprendere al meglio lo stato di salute della Liguria per progettare, insieme, crescita, sviluppo, buona occupazione.