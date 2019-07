Ospedaletti: al via le manifestazioni estive, il mese di luglio si apre con la rassegna Letteraria “Aperi…book”

Le manifestazioni estive del mese di luglio promosse dal Comune di Ospedaletti inizieranno con la rassegna Letteraria “Aperi…book” Incontro con l’autore.

La scrittrice genovese Sara Rattaro aprirà la rassegna venerdì alle 19 al Bar Alexandra, presentando il libro Andiamo a vedere il giorno (Sperling&Kupfer) Introduce l’autrice la giornalista Giulia Cassini, collaboratrice di TeleNord e dell’Eco della Riviera.

Giovedì 11 luglio alle 19 gli incontri proseguiranno presso lo Stabilimento La Scogliera Beach con Luca Ammirati che presenterà il suo ultimo libro Se i pesci guardassero le stelle (DeA Planeta)

Giovedì 18 luglio alle 19 il Bar Cactus ospiterà Roberto Centazzo con i suoi ultimi romanzi Tutti i giorni è così (TRE60), Mazzo e Rubamazzo. Squadra speciale minestrina in brodo (Tea), Il libretto rosso dei pensieri di Miao (TEA). La rassegna si concluderà venerdì 26 luglio al Bar New Pinky’s alle ore 19.00 con la scrittrice Cristina Rava che presenterà il suo ultimo romanzo Di punto in bianco (Nero Rizzoli)

Gli eventi sono realizzati in collaborazione con Mondadori Bookstore Bordighera e sono inseriti all’interno del progetto “Leggere, che emozione!”, realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura.