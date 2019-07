Imperia: sabato colazione e merenda di scrittura con l'autrice genovese Sara Rattaro

Sabato a partire dalle alle 9 al Caffè Vergnano di via Berio l'associazione “Sue parole in riva al mare” organizza due corsi di scrittura con l'autrice genovese Sara Rattaro.

La prima fase vede una colazione con Sara Rattaro per entrare nel laboratorio dello scrittore e parlare di come si costruisce la trama del romanzo, dell'importanza dei personaggi e dei dialoghi. Il programma del corso prevede: introduzione, premessa narrativa; la trama: come si costruisce; anticipare senza svelare; personaggio piatto o complesso?; il dialogo. Orario dalle 9 alle 13. Costo 55 euro.

Per iscrizioni telefonare al numero 339 2877093 o scrivere dueparoleinrivalmare@libero.it.

Sempre sabato, dalle 15 alle 17, sempre al Caffè Vergano, è in programma la merenda di scrittura con Sara Rattaro. Una merenda con Sara Rattaro per entrare nel laboratorio dello scrittore e parlare di come si costruisce la trama del romanzo, dell'importanza delle parole e dei personaggi.