Imperia: Fabrizio Barale e Marco Vallarino chiudono il cast dell'Unplugged Festival

L’Associazione Culturale Imperia Musicale è lieta di annunciare gli ultimi ospiti della quinta edizione dell’Imperia Unplugged Festival, patrocinato da Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comune di Imperia: si tratta di Fabrizio Barale, già chitarrista degli Yo Yo Mundi e di Ivano Fossati, e del giornalista e scrittore Marco Vallarino, che presenteranno, rispettivamente, le loro ultime opere letterarie, ovvero “Chiama tua madre” (Santelli Editore, 2019) e Il Cuore sul Muro (Edizioni All Around, 2019).

Gli autori, che presenteranno le loro opere nella serata di oggi, alle 21, in piazza San Giovanni, vanno a chiudere il cast della prima serata di festival, in cui é ospite anche il cantautore italo-britannico Timothy Moore che, invece, presenterà il suo progetto discografico.

“Chiama tua madre” è un romanzo che guarda ad un futuro non troppo lontano e racconta di ciò che questa generazione sta lasciando di se stessa: il mondo digitale arriverà alle generazioni future, lasceremo traccia di noi? È questo il leit motiv del romanzo, sviluppato attraverso le vicende di tre personaggi, le cui vite si incroceranno. Fa da sfondo la città di Denver.

“Il Cuore sul Muro” è, invece, un romanzo di formazione per adolescenti, ambientato nel mondo della scuola, della cultura hip hop e della street art, che si offre come strumento di indagine sociale per affrontare la realtà giovanile di provincia in maniera complice, senza giudicare o emettere sbrigative sentenze.

Il programma completo della quinta edizione dell’Imperia Unplugged Festival é disponibile qui: https://www.imperiamusicale.it/imperia-unplugged-festival/

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Lunedì 5 agosto, ore 21

piazza San Giovanni

Marco Vallarino + Fabrizio Barale + Timothy Moore

Martedì 6 agosto, ore 21

piazza San Giovanni

Premio Imperia Musicale

Mercoledì 7 agosto, ore 21

Banchina Aicardi

Alexia + The Niro + vincitore Premio Imperia Musicale