Dopo il successo per la proiezione in anteprima all'Ariston 'Maryam of Tsyon' in streaming sul web

Dopo il successo al Teatro Ariston, in accordo con la produzione e con il regista, la casa di prosuione ha deciso di mettere in rete, in streaming, il film ‘Maryam of Tsyon - Cap 1 Escape to Ephesus’ la pellicola biografica sulla Vita della Madonna, presentato meno di un mese.

Il film sarà disponibile sulla sua pagina internet ufficiale: www.maryamoftsyon.com, sottotitolato in molte lingue e, data la sua lunghezza (140 minuti) è stato diviso in due tempi, per una visione più agevole da parte del pubblico ed anche per consentire uno streaming più efficace.

Fabio Corsaro, il registra del film, è intervenuto sulla decisione di passare subito alla rete internet: "Vedere un film sul computer o in televisione non è la stessa cosa che vederlo al cinema in Panavision con l'audio in Dolby Surround, però abbiamo ricevuto troppe richieste di visione e troppe poche sale disponibili, quindi ben venga la possibilità di vederlo in streaming in rete. ‘Maryam of Tsyon’ è un' opera particolare, deve essere visto ma anche elaborato in coscienza, rivisto, per la ricchezza dei suoi contenuti e dei testi, oggi internet ci permette di rendere disponibile un prodotto subito e capillarmente, pensiamo a NETFLIX ad esempio. Auguro a tutti una buona visione comodi nei salotti di casa propria”.