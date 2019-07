A partire a domenica 7 luglio riprendono gli appuntamenti #SunSet organizzati alla spiaggia La Caletta, in via al Mare, 10 a Bussana. Ogni domenica al tramonto Pq Event organizza un suggestivo apericena al tramonto, con un panorama suggestivo e musica lounge di sottofondo, per creare un atmosfera di relax e divertimento.