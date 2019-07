Bordighera: ieri la giornata con Geronimo Stilton, consegnata la bandiera 'Uniti per la Terra' al Sindaco (Foto)

Si è svolta ieri, ai Giardini Lowe di Bordighera, una giornata speciale dedicata a natura e ambiente. Nel green village di 'Geronimo Stilton' attività, giochi e laboratori per essere tutti uniti per la terra. Consegnata la bandiera 'Uniti per la terra con Geronimo Stilton' al Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito.

Alle 11 c'è stata l’inaugurazione del village ed il taglio del nastro. Dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17 i laboratori ecofriendly 'Produciamo energia' e, quindi, la caccia al tesoro ecosostenibile, e l’orto di Geronimo Stilton.

Alle 17 Geronimo Stilton ha omaggiato tutti i partecipanti con il distintivo di Uniti per la Terra, foto e autografi. La giornata è terminata, in serata, con l'animazione di Geronimo Stilton e, a seguire, foto e autografi.

(Le foto sono di Eugenio Conte)