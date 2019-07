Airole: sabato prossimo appuntamento con il mondo del vino regionale e con 'Liguria Wine Trekking'

Il mondo del vino ligure incontra quello delle attività all'aria aperta e così nasce 'Liguria Wine Trekking' evento organizzato in collaborazione con Enoteca Regionale della Liguria, Roberto Giordano (Ambasciatore di Genova nel mondo ed escursionista esperto) e Foody, portale dedicato al turismo enogastronomico. L'obiettivo dell'evento è portare tutti gli amanti del vino e dell'outdoor in una passeggiata adatta a tutti alla scoperta dei vigneti e delle aziende di Liguria in modo da promuovere le eccellenze del nostro territorio.

Dopo il successo avuto nel mese di Giugno Liguria Wine Trekking torna con dei nuovi appuntamenti per il mese di Luglio e nello specifico sabato prossimo porterà i partecipanti alla scoperta di un'azienda importante del territorio: ‘A Trincea’. Punto d'incontro, alle 16.30 al Santuario della Madonna delle Grazie di Airole, da cui partirà l'escursione per poi giungere in azienda per la visita e la degustazione di vino.