Ventimiglia: turista belga salvato tra gli scogli dei Balzi Rossi, non ancora sciolta la prognosi ma non è in pericolo di vita

E’ sempre ricoverato all’ospedale di Sanremo, il 50enne belga che, in vacanza nel ponente ligure, è scivolato ieri sugli scogli ai Balzi Rossi di Ventimiglia.

L’uomo, soccorso nella tarda serata di ieri dal personale medico del 118, insieme ad un equipaggio della Croce Verde Intemelia, è stato portato in ospedale nella città dei fiori con la frattura ad alcune costole ed in stato confusionale.

Ancora da ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, che sarà più chiara quando gli inquirenti riusciranno a parlare con il turista belga, ancora impossibilitato nel suo letto di ospedale. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi ma hanno confermato che non è in pericolo di vita.

Nelle ultime ore avevamo pubblicato la notizia sulla presenza di turisti stranieri nella zona dei Balzi Rossi e dei tuffi e bagni ‘proibiti’ a ridosso del bunker sopra il museo preistorico. Nei giorni scorsi, su richiesta della Guardia Costiera, il Comune di Ventimiglia aveva emesso un’ordinanza di divieto a fare il bagno ed i tuffi nella zona ma, come testimoniato dalle foto pubblicate dal nostro giornale, purtroppo la stessa non viene rispettata.

Ora non rimane che attendere di conoscere con precisione cosa sia successo ieri al turista belga, trovato incastrato tra gli scogli e portato in salvo nella tarda serata.