Sanremo: divieto di transito e di sosta in piazza San Siro per i festeggiamenti patronali

Ordinanza della Polizia Municipale per venerdì e sabato prossimi per i festeggiamenti patronali di San Siro. Nei due giorni sarà instaurato il divieto di transito ai pedoni, dalle 14 alle 21, in piazza San Siro, sotto l’arco della canonica che collega San Siro a piazza Eroi, nella zona della statua di Siro Carli.

Sarà vietata la sosta ed il transito, negli stessi giorni ed orari, per la rampa ex Savarin in piazza Eroi Sanremesi. Saranno derogati al divieto di transito i veicoli per operazioni di carico e scarico necessari allo svolgimento della manifestazione, i titolari di posto privato ed i veicoli in servizio di polizia, soccorso, emergenza ed Amaie Energia.