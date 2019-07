Sanremo: da domani cambio di direttore al carcere di Sanremo, dopo Francesco Frontirrè arriva da Genova Cristina Marrè

Cambio al vertice della casa circondariale di Sanremo. Il carcere di Sanremo è diretto da circa 20 anni (inframezzati da alcuni incarichi in altre strutture restrittive in Lombardia, Sardegna e Toscana) da Francesco Frontirrè che, per 7 anni dal 2012 ad oggi ha anche diretto la casa circondariale di Imperia.

Lascerà la guida della struttura di Valle Armea al Vicario del carcere di Marassi a Genova, Cristina Marrè, ma rimarrà alla guida di quello di Imperia per altri due anni, prima della meritata pensione. Sicuramente si è trattato di 20 anni non facili, per Francesco Frontirrè, alle prese con vari problemi all’interno della struttura carceraria, in particolare quelli di sovraffollamento. In più la doppia gestione delle due case circondariali a Sanremo ed Imperia, non lo hanno certo aiutato. Si è sempre trattato di una gestione attenta ed oculata, pur tenendo conto delle problematiche da affrontare.

Il cambio al vertice del carcere di Sanremo rientra nella normalità degli spostamenti dei dirigenti dello Stato, una sorta di turn over, come avviene per i Prefetti e per chi è a capo delle forze dell’ordine, in ambito provinciale e locale.