Sanremo: è tornata da oggi la sosta a pagamento ai Tre Ponti, confermata la tariffa di 50 centesimi all’ora

Per la terza estate consecutiva ai Tre Ponti, da oggi si paga la sosta in auto dalla fine di giugno alla fine di agosto. Dopo le polemiche del 2017 sembra che le modalità di accesso siano state accettate dai gestori delle spiagge e dagli stessi automobilisti, la cifra è a dir poco irrisoria rispetto ad altre località turistiche e, soprattutto, con il pagamento si può regolamentare un posteggio diventato famoso per la sua anarchia e per le difficoltà incontrate dai mezzi di soccorso.

L’allora assessore ai Lavori Pubblici Leandro Faraldi decise così di istituire la sosta a pagamento per infrangere il muro dell’anarchia. Anche quest’anno arriverà la sosta a pagamento dal 30 giugno. La tariffa sarebbe sempre di 50 centesimi all’ora. Incerto l’affidamento del servizio, anche se la pista più papabile sembra quella di Amaie Energia, come nel 2018.

Grazie al pagamento di una somma simbolica di 50 centesimi all’ora si potrà nuovamente garantire una sosta regolamentata con il rispetto degli spazi e, soprattutto, uno stop all’afflusso di auto una volta che strada Tre Ponti sarà al completo. Nulla cambierà, invece, per i motorini e le moto che avranno libero accesso.

È noto, però, che la sosta a pagamento non è la soluzione definitiva per la sicurezza di strada Tre Ponti. Nel futuro della zona c’è l’ambizioso progetto della rotonda che congiungerà strada Tre Ponti con corso Mazzini lato Levante, ma è ancora tutto sulla carta e passerà molto tempo prima di veder nascere l’opera. Per il momento l’unica soluzione per regolamentare strada Tre Ponti è la sosta a pagamento con il limite di accessi.