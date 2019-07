Riva Ligure: sicurezza e decoro, il sindaco vara nuove ordinanze. I proventi? Saranno destinati a 'corsi di cittadinanza' per i più giovani

Il sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra ha varato una serie di misure in tema di decoro urbano e sicurezza per la stagione estiva e non solo. Gli agenti del comandante Giuseppe Marsiglia, amplieranno la gamma delle attività di routine e controllo del territorio.

Il primo cittadino ha annunciato alcune nuove ordinanze che saranno attive da luglio e verranno mantenute nel corso dell'anno: "Tolleranza zero, in considerazione dell'ordinanza da me emessa in data odierna, verso coloro che passeggiano scalzi, in bikini o a torso nudo nel centro storico, entrano nei luoghi di culto (Parrocchia di San Maurizio Martire, Oratorio di San Giovanni Battista e Santuario della Madonna del Buon Consiglio, Cimitero Comunale) e nei negozi, o si siedono per consumare qualcosa negli esercizi commerciali della città, ad esclusione di quelli insistenti sul demanio marittimo; verso coloro che attivano la suoneria dei dispositivi di telecomunicazione (cellulari, tablet e strumenti analoghi) durante gli eventi culturali e nei luoghi di culto (Parrocchia di San Maurizio Martire, Oratorio di San Giovanni Battista e Santuario della Madonna del Buon Consiglio, Cimitero Comunale)".



Tolleranza zero contro tutti gli abusivi della frutta e verdura. "Si tratta di concorrenza sleale in un momento già drammatico per tanti negozianti, per gli agricoltori onesti, per chi deve giustamente pagare sanzioni e multe se non rilascia scontrino od è privo di fatture, se non tiene aggiornati i registri; ma anche di una potenziale criticità igienico-sanitaria in quanto la conservazione dei prodotti a prima vista non sembrerebbe essere delle più ottimali. - spiega Giuffra - In data odierna, ho altresì emanato apposita ordinanza che limita ad una sola ora giornaliera (dalle 17.00 alle 18.00) emissione sonora per pubblicizzare i prodotti in vendita da parte degli ambulanti itineranti. Sarà verificato il pagamento dell'imposta comunale".

Tolleranza zero nei confronti dei 'furbetti del motorino'. "Lo scoppiettio dei motorini smarmittati è particolarmente molesto. La conferma arriva dalle numerose segnalazioni pervenute nelle ultime settimane. - prosegue il sindaco - Ho dato indirizzo al Comandante di incrementare i controlli, verificando in modo particolare gli scarichi irregolari (ed il conseguente rumore che oltrepassa !e soglie di legge), il mancato rispetto dei limiti di velocità, le regolarità delle revisioni e i documenti di circolazione".

Tolleranza zero contro gli ambulanti senza permesso che vendono in spiaggia, fanno massaggi o tatuaggi. "Ho dato indirizzo al Comandante di vigilare, verificare e controllare non solo le nostre spiagge ma anche chi affitta loro abusivamente alloggi e magazzini merce. Saranno sanzionati anche coloro che acquistano prodotti falsi e contraffatti, tatuaggi o massaggi" - ha puntualizzato Giuffra.

Come ha precisato il comandante Marsiglia saranno applicate sanzioni da 25 a 500 euro, così come previsto dalla Legge. La novità tuttavia sta nella scelta di destinare i proventi non alle casse comunali in modo generico ma ad un progetto mirato rivolto ai giovani del comune di Riva Ligure. "Non ci interessa 'fare cassa', ma investire nelle nuove generazioni affinché possano affermarsi comportamenti di buonsenso" - conclude Giuffra.



Infatti questa tipologia di proventi sarà destinata a quelli che sono stati definiti come 'corsi di cittadinanza'. Un progetto sviluppato da Valeria Brignolo, la giovanissima consigliere comunale, 18 anni e 1 mese, con delega alla promozione ed educazione allo sport, creatività e partecipazione giovanile, ricerca e sviluppo finanziamenti europei.

"Le sanzioni saranno destinate a corsi dedicati ai giovani. - sottolinea la consigliere Brignolo - Il progetto che proponiamo è di organizzare in inverno corsi di educazione civica dove i ragazzi possano riscoprire gli organi di amministrazione locale. Sono neo maggiorenne e mi rendo conto di come i miei coetanei non conoscano bene come funzioni l'amministrazione comunale. Avvicinare i giovani al Comune, facendogli scoprire l'ente e come funziona, penso che possa essere un buon metodo di educazione civica alla cittadinanza dove i ragazzi possano sentirsi parte attiva di Riva Ligure. Così, potranno scoprire anche il ruolo del consiglio comunale, come funziona e come interviene. Si tratta di un'attività organizzata in collaborazione con le scuole ed ha come obiettivo ultimo di portare i ragazzi a sentirsi parte attiva di una comunità cittadina unità".