Pagina Facebook di Confcommercio sulla Silver Economy: la proposta social di Enrico Lupi “Coinvolgere professionisti, imprese, giovani e start-up”

"Allargare la platea, coinvolgere professionisti, imprese e giovani startup e creare una vera e propria comunità con una pagina dedicata aperta sui social per portare avanti una visione comune e promuovere investimenti in un settore, quello legato alla longevità, che può dare risultati e produrre reddito e occupazione al territorio".

Dal convegno di sabato scorso, molto partecipato, dedicato alla Silver Economy, sono emerse alcune proposte che Confcommercio intende realizzare in tempi brevi.

"Il messaggio è passato – spiega infatti il presidente provinciale Enrico Lupi - L'ambizione è quella di gettare un seme e dovremmo fare diventare la platea degli intervenuti un grande tavolo di lavoro e di contributi. Per questo ci sarà una segreteria permanente e apriremo una pagina su Facebook proprio perché vogliamo iniziare un percorso condiviso, aprendo un dibattito ampio. Io credo che questa idea progettuale abbia necessità di molto consenso, convincimento e coinvolgimento con una regia aperta ad altre organizzazioni e categorie. L’analisi del fenomeno proiettata negli anni a venire deve essere il punto di partenza per una programmazione mirata e la pianificazione di interventi a 360 gradi".

All’incontro Silver economy vista come Golden opportunity sono intervenuti gli assessori regionali Marco Scajola, Sonia Viale e Gianni Berrino e figure di spicco nel settore della progettazione e analisi dei nuovi scenari demografici come Marina Dragotto direttore Audis (Aree urbane dismesse), la docente di Unige Anna Zunino, Federico Della Puppa, esperto di Smart Land, Davide Cipparrone partner di MangustaRisk società di consulenza per la gestione di capitali di investitori istituzionali, il presidente Giovani Imprenditori Ascom Salute di Genova Daniele Pallavicini. Ad aprire la mattinata Anna Rita Fioroni, presidente di Confcommercio professioni nazionale. Da Giovanni Toti e dall’onorevole Flavio Di Muro un partecipato messaggio.

"Questo percorso deve passare innanzitutto attraverso un patto intergenerazionale tra giovani e anziani. Sembra sempre più chiaro col passare del tempo che stia cambiando qualcosa nel governo e nella gestione del territorio, che ci sia una particolare sensibilità a determinati temi, alla volontà di aprirsi all'innovazione e ad invertire la rotta – è il commento del referente del progetto, architetto Giuseppe Panebianco - La giornata di confronto aveva un obiettivo preciso che era quello di aprire il discorso, sensibilizzare gli enti, la Regione, i Comuni. L’altro obiettivo era coinvolgere le imprese a investire su questa tema, creando sinergia tra il mondo dell'impresa e il mondo delle professioni. Scopriremo nei prossimi mesi se questo inizio potrà essere l'inizio di un percorso".

Nasceranno nei prossimi mesi dei tavoli di lavoro con focus tematici e azioni concrete da presentare in primavera con un pool di professionisti e la regia di Confcommercio. "Promuovere la Silver Economy – conclude Lupi - significa creare opportunità di crescita, occupazione, lavoro nella gamma di servizi propedeutici a offrire benessere e qualità della vita".