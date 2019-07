Dopo la scomparsa della suocera, Angela Bonuccelli tramite la nostra redazione vuole dedicare un 'grazie' speciale al personale della casa di riposo Casa Serena.

“Dopo diversi anni trascorsi nella struttura “Casa Serena” di Poggio da mia suocera, sento doveroso ringraziare tutto il personale, in quanto professionalmente impagabile, soprattutto per la loro generosa disponibilità rivolta verso tutti gli ospiti, in particolare verso Severina Condonese, la quale è stata accudita con molto affetto”.