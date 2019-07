Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, lunedì 1° luglio, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 1° LUGLIO

SANREMO

16.00. Nell’ambito del progetto Biodiv'ALP, terzo incontro tecnico dedicato a ‘Liste rosse, tassonomia, inventario e conservazione della flora e degli habitat’. Esperti d’Italia e Francia si confrontano e fanno il punto sulle Liste rosse delle Flore dei rispettivi paesi. Floriseum di Villa Ormond

17.00-22.00. Per i festeggiamenti patronali di San Siro, mostra fotografica sul tema della ‘Bellezza del Creato’ realizzata da Unique Photography. Teatro parrocchiale, ingresso libero, anche domani

20.00. Per ‘Folies Royal 2019’, Dj set,con la selezione musicale di Loris Semeria, per raffinate atmosfere lounge e chill out. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i lunedì, fino a fine settembre)

BORDIGHERA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

TAGGIA ARMA



19.30. Per il Progetto ‘Vivi la spiaggia’, intrattenimento musicale presso i Bagni Comunali ‘Ruffini’. Lungomare di Ponente 213, ingresso libero

DIANO MARINA



19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

21.30-24.00. ‘Balliamoci l’estate 2019!”: serata di ballo e divertimento con musica dagli 70/80 fino alle hit del momento, animata dallo showman Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì sino al 30 agosto)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

9.30. Tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley giovanile cat. U21 - U19 Maschile e Femminile. Campi gara presso: GV Sport, Piscina Bar Ristorante di San Bartolomeo, fino al 4 luglio

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)



