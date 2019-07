Vela: terminato ieri a Sanremo l'Europeo Irc, raggiante il presidente Zaoli "600 persone in una settimana"

Sono i francesi del ‘Farr 36 Absolutely II’, guidati dall’ex velista di Finn Yves Ginoux, vicepresidente della Union Nationale Course Au Large e portacolori del CNTL di Marsiglia i nuovi campioni europei IRC.

La rassegna continentale, organizzata dallo Yacht Club Sanremo, che ha impegnato oltre quaranta equipaggi per tutta la settimana, si è chiusa oggi in bellezza con tre splendide regate, corse con condizioni meteo davvero ideali.

Raggiante il presidente dello Yacht Club Sanremo, Beppe Zaoli: “Abbiamo terminato ieri il campionato europeo con un grande successo in termini numerici e di qualità. Abbiamo lavorato con difficoltà per l’assenza di vento all’inizio ma, alla fine, Sanremo si è dimostrato un posto fantastico per la vela. Avevamo equipaggi di livello elevatissimo, con grandi campioni ed armatori. Abbiamo portato circa 600 persone per 7 giorni che, in chiave turistica non va sottovalutato”.

E dopo l’Europeo terminato ieri, nel corso dell’estate ci saranno molte altre gare importanti, con un occhio di riguardo ad ottobre, quando ci sarà la ‘Dragon Cup’: “Rischiamo di avere tantissime barche – termina Zaoli - visto che ad oggi siamo già a 150 iscritti, senza dimenticare il campionato italiano J70 che arriverà subito dopo. Una serie di appuntamenti che si ripercuotono sull’economia della città, con tanta gente che ama Sanremo e lo sport”.