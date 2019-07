Diano Marina: da domani sera ripartono le serate estive ‘Balliamoci l’estate 2019’ sul molo delle Tartarughe

Ripartono domani, lunedì 1 luglio, le serate estive sul molo delle Tartarughe di Diano Marina con ‘Balliamoci l’estate 2019’ sposate dal comune di Diano Marina con il suo organizzatore Gianni Rossi.

Appuntamento ormai divenuto immancabile, un vero punto di riferimento per tutti i turisti in vacanza dove trovano, sotto la direzione e animazione del noto showman, un evento con serate piene di musica e animazione, dai balli di gruppo, agli 70/80 fino alle hit del momento, dove divertirsi a più non posso nelle serate estive in vacanza!

La serata vede Rossi sul palco allestito con console e spettacolare impianto audio e luci con davanti a se il grande partner dell’area molo Tartarughe che si trasforma in una gigantesca pista da ballo. Tre gli appuntamenti settimanali! Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 21.30 alle 24.00

Dice Rossi: “Tre appuntamenti a settimana sembrano tanti? in vacanza non bastano mai! Parola di turisti!”.