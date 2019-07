Taggia: dalla prossima settimana via a numerosi interventi di manutenzione sul verde pubblico

Dalla prossima settimana inizieranno su Taggia alcune operazioni di manutenzione del verde pubblico. In particolare, il comune interverrà su via Mazzini, viale Rimembranze e nelle traverse limitrofe andando a piantumare nuova vegetazione. Inoltre l’ufficio ambiente procederà anche alle potature su via Lungo Argentina e via Genova.



Il patrimonio arboreo comunale è monitorato in maniera costante grazie ad un agronomo. Questo professionista da diverso tempo sta controllando le numerose piante che insistono sul territorio comunale di Taggia.



Non ci sono particolari criticità ma c’è bisogno di manutenzione. Nonostante questo, l’amministrazione è intenzionata ad abbattere ulteriori tamerici sul lungomare di Arma di Taggia. Così, come si procederà a diversi interventi di potatura dei pini, sorvegliati speciali tra le piante comunali.



Grazie ai controlli che vengono effettuati in maniera capillare dall'agronomo, il comune punta ad eliminare tutte quelle situazioni di potenziale pericolo per l’incolumità pubblica. In un secondo momento il Comune procederà quindi alla piantumazione di nuovi esemplari, come era avvenuto in passato sul viale delle Palme o proprio sul lungomare di Arma, dove sono state inserite delle palme da cocco.