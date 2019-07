La sede della Società Mutuo Soccorso Pescatori a Bordighera, in Via Circonvallazione, ospita da qualche giorno un’opera in cartongesso con il diorama del centro storico ai primi del 1900.

L'opera del bravo artista Fulvio Debenedetti è stata molto ammirata e apprezzata dai tantissimi visitatori di ieri e dell'altro ieri.