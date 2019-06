Montalto Carpasio: entro fine anno saranno portati a termine interventi per almeno 150mila euro

Montalto Carpasio chiuderà il 2019 con interventi per oltre 150mila euro. Ad un anno e mezzo dalla nascita dell’ente, grazie alla fusione, la situazione economica appare positiva tanto da mettere l’amministrazione comunale nella condizione di poter operare in maniera più diretta per far fronte ad alcune esigenze manifestate su entrambi i borghi. Così, per i prossimi sei mesi, sono stati programmati numerosi lavori di manutenzione, messa in sicurezza e più in generale tanti piccoli investimenti per strutture e luoghi pubblici.



Tra questi spiccano sicuramente i 50mila euro per mettere luci a led in alcuni punti dei due paesi ed illuminare zone prima al buio (LEGGI LA NOTIZIA QUI). La medesima somma verrà spesa anche per l’efficientamento energetico dell’edificio che ospita gli uffici comunali a Montalto Ligure così come a Carpasio si interverrà sull'attuale sede comunale, con la coibentazione dello stabile e gli interventi sull'impianto elettrico, per 10mila euro. Infine, a Montalto saranno portati a termine anche lavori per 15mila euro per il cimitero. Tra le opere troviamo ancora una spesa di 10mila euro destinati all'area per i bambini a Carpasio, con l'acquisto di nuovi giochi ed il posizionamento di una pavimentazione antitrauma. Inoltre verranno acquistate almeno 10 panchine nuove da destinare in entrambi i paesini così come ci saranno anche 10mila euro per le due piazze delle feste, con interventi su palchi e ringhiere. 6Mila euro, invece, saranno destinati alla messa in sicurezza del rio Rivà che poco più di un mese fa era esondato dagli argini causando diversi danni ai privati.

Quindi, il comune procederà alla messa in sicurezza alzando anche le sponde del rio. Oltre a questi lavori il Comune ha l'intenzione di destinare altre risorse non su lavori pubblici ma su progetti diversi. In particolare spiccano i 6.300 euro destinati alla realizzazione di filmati con drone per spot ed immagini ad alto impatto emotivo. L'obiettivo è di distribuire il materiale attraverso il sito del Comune, sulla futura pagina Facebook del borgo e attraverso nuovi depliant turistici. Infine tra gli interventi di prossima realizzazione troviamo anche 5mila euro per andare ad accatastare diversi immobili comunali ad oggi non in regola sotto questo aspetto. Una situazione complessa che l’amministrazione punta a risolvere completamente nell’arco di un paio d’anni.