Sanremo: clochard, loro sistemazione e decoro della città, lettore ringrazia l'Assessore Costanza Pireri

Il nostro lettore Claudio Fornero ha scritto una lettera aperta all’Assessore Costanza Pireri:

“Desidero esprimerle il mio ringraziamento per la solerzia nel rispondere alla mia lettera pubblicata il 20 giugno scorso. Le sua parole sono state un come un balsamo non solo per me, ma anche per tutti coloro che come me e, a questo punto, come lei, hanno a cuore le sorti di queste persone che sono in balìa delle onde. Desidero chiarire che il ‘decreto di sfratto’ del quale ho parlato, non voleva essere un’accusa, nè tantomeno ledere l’immagine del Comune o dell’Amministrazione. E’ stato solo un modo per descrivere l’assenza di queste persone dai locali di pertinenza alla stazione ferroviaria. Mi scuso per l’errore commesso e confido nel progetto in atto per sistemare questa spiacevole situazione. Ancora una volta, Grazie per tutto quello che state facendo”.