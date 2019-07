Vuoi crearti l’ambiente ideale per un totale relax? Da Casa al Molo 8.44 un’estate ricca di promozioni per rendere speciale la propria abitazione

Volete rendere speciale la vostra casa? Grazie ai mobili e ai complementi d’arredo acquistabili al centro commerciale Molo 8.44 nel punto vendita Casa Shop Italia potete personalizzare la vostra abitazione ricreandola con personalità e qualità.

Gli articoli in vendita da Casa spaziano da un vasto assortimento per la cucina – decorazioni e tutto il necessario per apparecchiare la tavola – a tessuti, cuscini, tavoli, vasi , tappeti, candele e altri complementi d’arredo.

Ogni mese vengono proposte diverse nuove offerte di articoli stagionali e alla moda che non si possono assolutamente perdere.

Per l’estate spazio ai vari mobili garden che consentono il massimo relax per cercare di godersi il meritato riposo nella propria abitazione. La classica tintarella sul terrazzo deve essere curata con gli strumenti più confortevoli come poltrone, sedie, poggiapiedi, dondoli, tavolini per poter anche approfittare di un pranzo o cena all’aria aperta.

In promozione dal primo di luglio si possono trovare, oltre allo sconto del 30% su una selezioni di cuscini da giardino, le panche, le sedie e i tavoli pieghevoli, gli ombrelloni e le sdraio nelle varie versioni (base, relax, pluma, louie) e i piatti marini in porcellana.

Per scoprire tutte le promozioni si possono trovare nei punti vendita o su www.casashops.com.

Casa Shop Italia, Molo 8.44

Via Montegrappa, 1,17047 Vado Ligure SV

Aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 09.00 alle 21.00

Per essere sempre aggiornati su eventi, iniziative e sconti, visita il sito www.molo8.44.net, segui la pagina facebook https://www.facebook.com/shoppingcentermolo844/ il profilo instagram: @molo8.44shopping, oppure invia un whatsapp con scritto MOLO ON al numero: 392 2674557