Stop al parcheggio selvaggio a Ceriana: lettore contro la decisione assunta dall'amministrazione "Si eliminano posteggi"

Il lettore Giuseppe Garibaldi interviene in merito ad un provvedimento adottato dall'amministrazione comunale sui parcheggi in centro a Ceriana. La giunta guidata dal sindaco Maurizio Caviglia ha promulgato il divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata in una serie di vie del paese, spesso preda del parcheggio ‘selvaggio’.



"Il 20 giugno su Sanremonews è stato pubblicato un articolo nel quale la nuova amministrazione comunale di Ceriana, si "vantava" di mettere mano al decoro pubblico nel centro storico vietando la sosta delle auto in alcune vie del paese (LINK). Peccato che lo ha fatto predicando bene e razzolando male! Mi spiego... Primo, non capisce che eliminando parcheggi, elimina chi vorrebbe venire a Ceriana, traduzione meno gente, uguale meno introiti per le poche attività esistenti. Secondo, ha istituito un divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nel piazzale asfaltato davanti alla Chiesa della Madonna della Villa senza sapere che sotto quell'asfalto esiste un sagrato in ciottoli - e qui mi domando perchè la Soprintendenza ai Beni Culturali non sia mai intervenuta? - e nel frattempo non si cura delle aiuole intorno alla chiesa dove l'erba cresce rigogliosa, senza contare che ad agosto e settembre, in quelle 4/5 domeniche in tutto l'anno nelle quali la Chiesa rimane aperta per la celebrazione della S. Messa, dove parcheggeranno i fedeli che vorranno prendervi parte? Non vantatevi della realizzazione dei passaggi pedonali rialzati per la sicurezza dei pedoni... sono stati realizzati prima del 26 maggio! Vi porgo tanti auguri ma forse era meglio che alle elezioni del 26 maggio non si fosse superato il quorum dei votanti... ora con un comune commissariato stavamo molto probabilmente meglio!"