Sanremo: aperto bando per l'installazione dei gonfiabili per bambini in piazza Colombo, c'è tempo fino all'8 luglio

Il Comune di Sanremo cerca delle imprese che siano in grado di fornire dei gonfiabili per bambini da posizionare in piazza Colombo per il periodo estivo 2019 nell’ambito dell’evento ‘Un salto in centro’.



"L’affidatario del presente avviso, si obbliga ad allestire, in altra area distante non oltre 300 mt. lineari da p.zza Colombo, spettacoli di intrattenimenti ed attività ricreative e ludiche (es. spettacoli di artisti di strada, magia ed illusionismo e simili) per bambini. Tale area, il periodo di posizionamento e le attività saranno concordati dall’amministrazione con l’Affidatario. Tutti i relativi adempimenti e costi in merito saranno a totale carico dell’affidatario. - spiegano dal Comune - Gli operatori interessati dovranno far pervenire mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo di questo Comune, l'allegato plico o busta sigillata contenente la domanda e relativa documentazione entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 08 luglio 2019. Il plico o busta sigillata dovrà riportare all’esterno una dicitura idonea ad identificarne il contenuto (es.: “Contiene domanda per procedura selettiva 2019 inerente spettacolo viaggiante con gonfiabili per bambini in piazza Colombo”) e le generalità dell’offerente. Le domande pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato non verranno prese in esame".



Il giorno 9 luglio 2019, alle ore 9.00 in una sala della sede comunale di Sanremo, aperta al pubblico, si procederà ad assegnare provvisoriamente l’organizzazione dello spettacolo in oggetto, previo esame di regolarità della documentazione necessaria per la partecipazione alla selezione e successiva verifica.