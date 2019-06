Sanremo: al via i nuovi corsi di sicurezza sul lavoro organizzati a luglio dalla Confartigianato

Sono state aperte dalla Confartigianato della provincia di Imperia le iscrizioni alla nuova serie di corsi di formazione in partenza nelle prime settimane di Luglio. Si tratta dei moduli per: Addetti Prevenzione Incendi, Primo Soccorso, Operatori Settore Alimentare OSA.



Il corso per Addetti Prevenzione Incendi (intero e relativo aggiornamento, che va effettuato ogni 3 anni) riguarda le figure che devono essere presenti in ogni azienda in numero variabile a seconda delle dimensioni e del numero di lavoratori (art. 46 del D.Lgs. 81/08). Le persone addette alla prevenzione incendi e alla lotta antincendio devono ricevere una specifica formazione per poter ricoprire tali ruoli. Lo scopo finale del corso antincendio è quello di sensibilizzare gli addetti sulle azioni corrette, tecnico-organizzative, finalizzate alla sicurezza e fornire così utili elementi per organizzare una rapida evacuazione e tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.



"Si ricorda che, in caso di mancata formazione la normativa prevede che il datore di lavoro debba essere punito con l’arresto da 2 a 4 mesi, o con l’ammenda da 1.315,00 €. a 5.699,20 €. In merito al corso Primo Soccorso (comprensivo di aggiornamento triennale) il decreto interministeriale n. 388 del 2003 prevede l’obbligo di designare e formare i lavoratori addetti al primo soccorso. Un’attività di fondamentale importanza e che presuppone un’adeguata preparazione delle persone selezionate a ricoprire questo incarico. Sono poi aperte le iscrizioni ai corsi di formazione per Operatori Settore Alimentare OSA e relativi aggiornamenti in materia di igiene dei prodotti alimentari ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 29/06/2012 n° 793. - ricordano da Confartigianato - La Delibera rende obbligatorio in Liguria la formazione per tutti gli operatori del settore alimentare destinati a venire in contatto, diretto o indiretto, anche temporaneamente, con gli alimenti (attività di produzione, manipolazione, somministrazione, confezionamento, deposito, trasporto e vendita)".



"I corsi si terranno presso la sede della Confartigianato a Sanremo. - concludono - Le lezioni vengono svolte in orari che si possano conciliare con il lavoro quotidiani e prevedono sempre il rilascio di un attestato finale. Per informazioni o iscrizioni ai vari corsi è possibile contattare la Confartigianato telefonando al numero 0184/524523-24, recandosi direttamente presso gli uffici in Corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, o inviando una mail agli indirizzi sicurezza@confartigianatoimperia.it oppure ufficiotecnico@confartigianatoimperia.it".