Bordighera: spostata al mercato la pianta d’ulivo della chiesa di Terrasanta, Trucchi “Bisognava metterla in un posto definitivo perché non soffrisse, ora sta morendo”

“L’hanno messo davanti al mercato con la motivazione che bisognava sistemarlo in un posto definitivo per non farlo soffrire, ora sta morendo.” A dirlo è Giuseppe Trucchi, consigliere di minoranza del Comune di Bordighera che commenta così la fine poco piacevole che sta facendo la pianta d’ulivo un tempo posizionata davanti alla chiesa di Terrasanta, ma poi è stata spostata perché con la realizzazione del tradizionale albero di Natale,

“La nuova Amministrazione ha voluto metterci una barca - ha aggiunto Giuseppe Trucchi - e l’albero è stato spostato, così avrebbe avuto una collocazione definitiva, ma queste sono le condizioni in cui versa.”