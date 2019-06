Taggia: Aurelio Negro nuovo presidente del Lions Club locale, festeggiato anche l'ingresso di due nuovi soci

La scorsa settimana in occasione della Charter Night di chiusura per l’anno Lionistico del Club di Arma e Taggia è avvenuto il passaggio dalla Presidenza di Giuliano Di Marcoberardino al nuovo Presidente pro tempore Aurelio Negro. Per l’occasione il nuovo presidente ha presentato la squadra che lo affiancherà nel segno della continuità dei vecchi e nuovi service come sempre rivolti alla beneficienza ed all’aiuto al prossimo.



Il Past President Giuliano Di Marcoberardino ha ringraziato tutti i convenuti per l’anno lionistico trascorso, anno ricco di impegni e di grandi soddisfazioni che hanno visto il Club impegnato su vari fronti dai “classici” Service che vengono con successo ripetuti tutti gli anni: la colletta alimentare, la lotta al diabete, la banca degli occhi, la cena della solidarietà, il sostegno alla varie associazioni di volontariato è molto altro ancora. Sono stati ricordati anche i nuovi obiettivi: l’inserimento nell’Associazione delle Citta Murate (grazie all’impegno dei soci Martini e Cozzitorto), l’educazione stradale e la legalità nella scuola, quest’ultimo impegno profetico in quanto rivolto alle scolaresche in un momento storico dove pare che l’Educazione Civica torni finalmente ad essere materia scolastica.



La serata si è arricchita simbolicamente con la nomina di due nuovi soci Angelo Del Toro e Raffaello Bastiani, che andranno a rafforzare il Club al fine di permettere un accrescimento dell’impegno a favore della comunità, ed in oltre ma non in ultimo il Club Lions di Arma e Taggia ha riconosciuto l’onorificenza internazionale “Melvin Jones” a Domenico Carrozzino, Presidente dell’anno lionistico 2017/18, anno nel quale il Club ha ospitato con successo sul territorio di Taggia il Lions Day ed anno per il quale il Club si è visto accreditare nel 2018/19 il titolo di “Excellence” onorificenza questa molto cara ai Lions, in quanto vedono riconosciuta a livello nazionale la valenza del proprio Club per tutti gli sforzi assunti.



A fine serata l’importante momento del passaggio di consegne tra l’ormai attuale Past President Giuliano Di Marcoberardino ed il nuovo Presidente Aurelio Negro, che affronterà il non facile impegno di coprire la carica per il futuro anno lionistico, anno nel quale si dovrà necessariamente alzare ulteriormente “l’asticella” sia per onorare i trascorsi del Club sia per poter contribuire in modo sempre maggiore alla crescente necessità di solidarietà. Aurelio Negro nella sua nuova veste, una volta ricevuto il Martelletto, attrezzo simbolo che si utilizza per ogni inizio e fine riunione e scambiato il Pin (spilla) con il Past President ha ringraziato anch’egli tutti gli ospiti e prospettato il suo imminente anno lionistico, augurando l’impegno di tutti i soci ad affiancarlo nel suo percorso, dimostrando sin da subito con le sue parole la volontà di far bene e di far del bene. La serata è volta al termine con la consegna da parte del Club di un riconoscimento simbolico verso alcune figure che, pur non essendo soci affiancano il Club con la loro partecipazione al volontariato e che nello scorso anno si sono distinte proprio per tale impegno, inclusi i cuochi che hanno con il loro lavoro aiutato nelle di cene dell’amicizia, in ultimo un riconoscimento personale da parte del Pas President Giuliano Di Marcoberardino verso il socio Salvatore Taffari il cui impegno è risultato fondamentale per la riuscita del Service sulla legalità.



Il simbolo che diventerà presumibilmente una consuetudine negli anni a venire è un bonsai di Ulivo, la scelta non è caduta a caso ma fortemente voluta dai soci in quanto rappresenta fortemente lo spirito lionistico, il Bonsai in quanto meglio esprime la tenacia e la forza dei soci Lions che con radici sviluppate ottengono il massimo anche con poca terra dal quale attingere linfa e l’Ulivo che rappresenta la nostra storia, il nostro territorio e la simbologia della pace e del bene, fondamenti base dello spirito Lions.