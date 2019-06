Imperia: Museo Navale per l'estate arrivano le aperture serali dal giovedì al sabato

Nuovi orari di apertura serali in vista dell'estate per il Museo Navale di Imperia, situato nella sede degli ex Magazzini Generali di via Scarincio. A partire dal mese di Luglio infatti il museo osserverà, oltre all'apertura del Martedì mattina, un nuovo orario prolungato, pensato per accogliere i visitatori anche durante le serate estive, dal Giovedì al Sabato.



- per i mesi di Luglio e Agosto: Da 01.07.19 al 31.08.19

Martedì 09.30 – 11.30 (ultimo ingresso ore 10.30)

Giovedì’ 18.30 – 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30)

Venerdì 18.30 – 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30)

Sabato 18.30 – 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30)



"Il Museo Navale di Imperia guida il visitatore in una narrazione del complesso legame tra l'uomo e il mare, attraverso le storie delle imprese eroiche sconosciute, che hanno visto protagonisti imperiesi e non. La visita attraverso i più disparati cimeli della navigazione è arricchita da un allestimento multimediale e da un percorso di postazioni didattiche, che garantiscono un'esperienza in prima persona, con simulazioni di navigazione e quattro percorsi tematici: Il lavoro sul mare, Il viaggio per mare, La guerra sul mare, Il mare come evasione" - spiegano dal museo.



"Lo staff dellla Cooperativa CMC - in collaborazione con il Settore Cultura e Manifestazioni del Comune di Imperia e l'Associazione Amici del Museo Navale - accoglie i visitatori, i gruppi, le associazioni ed i centri estivi per percorsi di visita guidati alle Collezioni storiche esposte nella rinnovata sede di Via Scarincio. Appoggiandosi ad esperti del settore - quali biologi e istruttori professionisti di subacquea - è possibile organizzare un'esperienza di visita interattiva e partecipata" - ricordano.



"E' inoltre possibile scaricare la App del Museo Navale, per approfondire la storia delle imprese e delle collezioni esposte: ideata e sviluppata nell'ambito dei percorsi di alternanza Scuola-Lavoro con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Imperia, è stata realizzata dall'Istituto di Istruzione Superiore "G. Ruffini", disponibile anche il lingua tedesca" - concludono dal Museo.