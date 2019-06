Riva Ligure: ottimi risultati per la differenziata e il sindaco punta ad incentivare il compostaggio domestico con un corso per la cittadinanza

“Grazie al servizio di raccolta dei rifiuti entrato in vigore ormai più di un anno fa il Comune di Riva Ligure ha raggiunto percentuali altissime di differenziata, oltre l’80%, diventando uno dei comuni ricicloni della Regione Liguria. Nonostante questo importante risultato, tuttavia, possiamo ancora migliorare".



Ne è convinto il Sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra che sulla raccolta differenziata e sulle politiche di tutela ambientale sta puntando moltissimo in queste prime settimane dalla rielezione. In particolare, il primo cittadino ha voluto ricordare come sia importante la pratica del compostaggio domestico che peraltro sarà oggetto anche di un corso di formazione.



"Soprattutto nella gestione dell’umido, che non deve assolutamente arrivare in discarica ma che deve esser conferito correttamente, secondo le modalità del servizio e sempre con appositi sacchetti biocompostabili" - aggiunge.



"Per chi avesse i requisiti giusti, è possibile fare domanda in Comune per richiedere una compostiera ed attivare così il compostaggio domestico, un’importante pratica, presa in prestito dalla Natura, per trasformare scarti di cibo e residui di potature e di piante in concime per fiori ed ortaggi" - precisa Giuffra.



“Oltre a fornire gratuitamente a tutti i cittadini che ne hanno fatto richiesta una compostiera - continua il Vicesindaco con delega all’Ambiente Franco Nuvoloni - stiamo organizzando un corso di compostaggio domestico, aperto all’intera cittadinanza e rivolto, in particolare a coloro che hanno già richiesto l’iscrizione all’Albo dei compostatori".



"Il corso - conclude Nuvoloni - è finalizzato all’approfondimento delle modalità da seguire per effettuare correttamente il compostaggio domestico, destinato alla riduzione dei rifiuti organici avviati a trattamento tramite il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani”.



L'iniziativa formativa sarà a cura di Mario Casella, direttore del Centro di Formazione Professionale G. Pastore di Imperia. "Sarà aperto anche a chi fosse solo curioso di capire la pratica del compostaggio domestico e si terrà giovedì 27 giugno 2019 alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Municipio" - ricorda il sindaco.