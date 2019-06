Differenze di qualità dei prodotti alimentari: la Commissione pubblica uno studio che valuta le differenze di composizione dei prodotti alimentari nell'UE

Sin dal suo discorso sullo stato dell'Unione del 2017, il Presidente Jean-Claude Juncker si è impegnato ad affrontare il problema delle differenze di qualità dei prodotti. La Commissione europea ha promosso diverse iniziative e ha pubblicato oggi uno studio basato sull'analisi di prodotti alimentari secondo una stessa metodologia in tutta l'UE, per meglio comprendere il fenomeno delle differenze di qualità dei prodotti. Dall'analisi condotta dal Centro comune di ricerca (JRC, il servizio interno della Commissione europea per la scienza e la conoscenza) su 1 400 prodotti alimentari in 19 paesi dell'UE è risultato che il 9% dei prodotti messi a confronto differiva per composizione sebbene la parte anteriore della confezione fosse identica. Per un altro 22% dei prodotti, per i quali sono state rilevate differenze di composizione, la parte anteriore della confezione era simile. Lo studio non ha messo in evidenza un modello geografico coerente. In base alla nuova metodologia messa a punto, le autorità nazionali competenti saranno ora in grado di effettuare caso per caso l'analisi necessaria a individuare le pratiche ingannevoli vietate dal diritto dei consumatori dell'UE.

Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport e responsabile per il Centro comune di ricerca, ha dichiarato: "Alcuni cittadini europei ritengono che i prodotti alimentari di marca che acquistano siano diversi, se non di peggior qualità, rispetto a quelli disponibili altrove. La Commissione ha invitato i nostri scienziati a contribuire a una valutazione oggettiva della portata di tali differenze nel mercato unico. I risultati non sono omogenei: se da un lato mi fa piacere che non vi sia alcuna prova di un divario tra est e ovest nella composizione dei prodotti alimentari di marca, dall'altro mi preoccupa il fatto che per quasi un terzo dei prodotti analizzati sia stata rilevata una composizione differente nonostante il marchio identico o simile."

La Commissaria responsabile per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, Věra Jourová, ha dichiarato: "Nel mercato unico europeo non saranno ammessi doppi standard. Con le nuove norme che penalizzano le differenze di qualità e rafforzano i poteri delle autorità di tutela dei consumatori abbiamo gli strumenti necessari per porre fine a questa pratica. I consumatori europei saranno in grado di fare acquisti in piena fiducia, certi di acquistare il prodotto che vedono."

Principali risultati

Lo studio ha analizzato 1 380 esemplari di 128 diversi prodotti alimentari di 19 Stati membri. Tuttavia si tratta di un campione non rappresentativo della grande varietà di prodotti alimentari disponibili sul mercato dell'UE. Dallo studio è emerso che:

· nella maggioranza dei casi la composizione dei prodotti coincideva con il modo in cui erano presentati: per il 23% dei prodotti quanto indicato sulla parte anteriore della confezione e la composizione coincidevano, mentre per il 27% dei prodotti a una diversa composizione corrispondeva una diversa parte anteriore della confezione;

· il 9% dei prodotti presentati come identici nei diversi paesi dell'UE aveva una composizione diversa: tali prodotti presentavano una parte anteriore della confezione identica ma una composizione differente.

· Un altro 22% dei prodotti presentati in modo simile aveva una composizione differente: tali prodotti presentavano una parte anteriore della confezione simile ma una composizione differente.

· non è stato rilevato alcun modello geografico coerente per quanto riguarda l'uso di imballaggi identici o simili per prodotti con una composizione differente. Inoltre le differenze di composizione rilevate nei prodotti analizzati non implicano necessariamente una differenza di qualità.

Azioni della Commissione

Da quando il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha affrontato il problema delle differenze di qualità dei prodotti nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2017 la Commissione europea ha promosso diverse iniziative:

· chiarendo i casi in cui le differenze di qualità dei prodotti costituiscono una pratica ingannevole grazie al "new deal" per i consumatori su cui è stato di recente trovato un accordo;

· stabilendo una metodologia comune per l'analisi dei prodotti alimentari;

· pubblicando una serie di orientamenti per assistere le autorità nazionali nell'applicazione del diritto dei consumatori e del diritto alimentare dell'UE;

· destinando oltre 4,5 milioni di € alla risoluzione del problema;

· analizzando i prodotti secondo una stessa metodologia in tutta l'UE, per meglio comprendere il fenomeno delle differenze di qualità dei prodotti.

Prossime tappe

La Commissione europea pubblica oggi un nuovo invito a presentare proposte, con una dotazione di bilancio complessiva di 1,26 milioni di €, per rafforzare la capacità delle organizzazioni dei consumatori di analizzare i prodotti e individuare pratiche potenzialmente ingannevoli. Il termine per la presentazione delle domande scade il 6 novembre 2019;

Contesto

Secondo la normativa dell'UE, le attività di marketing che promuovano un bene come identico a un bene commercializzato in un altro Stato membro nonostante una composizione o caratteristiche sensibilmente diverse che non possono essere giustificate da motivi legittimi e obiettivi possono ingannare, in modo illecito e sleale, i consumatori.

Lo studio condotto dal Centro comune di ricerca della Commissione descrive la situazione rilevata sui mercati dei diciannove Stati membri partecipanti all'indagine (svoltasi nei mesi di novembre e dicembre 2018). La campagna di prova rientrava nella risposta della Commissione europea alle preoccupazioni in merito alle differenze di qualità dei prodotti alimentari. I prodotti sono stati selezionati in base ai suggerimenti degli Stati membri, formulati in base a denunce delle autorità o associazioni di tutela dei consumatori.

L'analisi è stata condotta con una metodologia armonizzata sviluppata dal Centro comune di ricerca in collaborazione con gli Stati membri. Tale metodologia consente di effettuare il campionamento, l'analisi e l'interpretazione dei dati in modo comparabile in tutta l'UE. Tutti gli Stati membri sono stati invitati a raccogliere informazioni sulla composizione dei prodotti alimentari selezionati, in vendita sui rispettivi mercati. Diciannove Stati membri hanno inviato informazioni relative a 113 prodotti di marca e a 15 prodotti di marca commerciale. In una prima fase questa analisi riguarda le informazioni che figurano sulle etichette dei prodotti e ciò che appare sulla parte anteriore della confezione del prodotto.

La relazione pubblicata oggi fornirà una base più solida per la discussione del tema delle differenze di qualità nell'UE, ma saranno necessarie ulteriori iniziative e ricerche per rendere più rappresentativa la valutazione e per meglio comprendere il nesso tra composizione e qualità di un prodotto.

Gli Stati membri che hanno partecipato all'indagine sono: Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria.

