Sulle Orme di San Benedetto a Taggia: countdown iniziato per un viaggio nel futuro, sarà un anno carico di novità

LA CORSA - Due giorni dicevamo, perchè per questa edizione di 'Sulle Orme...' oltre allo spettacolo folkloristico pirotecnico è stata associata anche una corsa nel centro storico. Stiamo parlando della S.O.S. (Sulle Orme di San Benedetto) Medieval Trail, in programma il 23 agosto e presentata ad Aprile (LEGGI LA NOTIZIA QUI). Una corsa podistica non competitiva suddivisa su due percorsi, di 7 e 4 km, con partenza da piazza Cavour, alle 19 e alle 19.15. La particolarità? I runner oltre a passare in alcuni dei punti più caratteristici del centro storico, troveranno sul loro percorso anche dei figuranti in costume, grazie ai rioni tabiesi che si presteranno dando informazioni su quale via seguire. Inoltre contribuiranno all'allestimento scenografico con fiaccole e stendardi dislocati nei vari punti.