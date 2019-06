Festa europea della Musica, Solstizio d'estate, fede & folklore: idee e consigli per il fine settimana in provincia di Imperia

Uno degli appuntamenti europei più importanti in tema di cultura e spettacolo, creato per coniugare musica e arte, linguaggi universali capaci di superare ogni barriera linguistica. Questo è la Festa Europea della Musica in programma nel giorno del Solstizio d’estate. Nata in Francia nel 1982, la manifestazione ha assunto dal 1995 un carattere internazionale coinvolgendo contemporaneamente, ad oggi, più di 60 città europee. In Italia, dal 1999, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso il suo alto patrocinio alla manifestazione riconoscendone ufficialmente l’interesse pubblico e l’importante valenza culturale. Il giorno dei festeggiamenti è quindi il 21 giugno ma sono molti gli eventi programmati sia prima sia dopo tale data. La provincia di Imperia ne è un esempio con numerosi appuntamenti fissati per oggi, sabato 22 giugno.

Alle 21, al Teatro Ariston di Sanremo il gran finale della Festa della Musica 2019, targato Unojazz & Blues, è affidato allo spettacolo di musica e divertimento con protagonisti Teo Teocoli e Patty Pravo. Dopo il concerto, il finale è riservato ai locali cittadini con il sabato dedicato al Revival anni 70/80/90. Anche nel pomeriggio un’anteprima si terrà alla Pigna dove, alle 17 nell’Oratorio di Santa Brigida, sarà il duo di chitarre ‘Jazz in Duet’, formato da Adriano Ghirardo e Stefano Ballerano, ad intrattenere il pubblico presente (il programma a questo link)

Vallecrosia e Camporosso festeggiano l’evento unitamente con musica live lungo tutta la via Aurelia chiusa al traffico e con altre numerose iniziative (per leggerle nel dettaglio cliccare questo link)



Per la ‘Notte Oro’ di San Bartolomeo al Mare ad esibirsi in varie location a partire dalle 21.30 sono cinque band: i Thunderbirds all’Anfiteatro, i Glue's Avenue in Piazza sul Mare, i Black Beat Soul band in Piazza Torre Santa Maria, la Long Island band in Via della Resistenza e i Blues Shades in Piazza dell'Ancora (maggiori informazioni a questo link). La festa continuerà domani, a partire dalle 19.30 in Piazza Torre Santa Maria, con Street food e Musica a partire dalle 21.30 con il concerto della Premiata Banda (più info).

Spostandoci a Seborga, nell’entroterra di Bordighera, si potrà assistere ad un concerto con il soprano Maria Popova, il baritono Alim Monteviani, accompagnati dal Maestro Luisa Repola al pianoforte e dal Maestro Vittorio Alberti al violoncello. L’evento, rientrante nell’ambito della Festa della Musica Lirica e a cura dell’Associazione la Vela Bianca dell’Antico Principato di Seborga, si terrà alle ore 21 in Piazza di San Martino. L’ingresso è libero.

Per gli appuntamenti spalmati su più giorni ricordiamo i festeggiamenti di San Giovanni ad Imperia Oneglia che si concluderanno martedì 25 giugno. Fino a quella data sono in programma tutti i giorni spettacoli, stands gastronomici, band musicali, mostre fotografiche, esibizioni di danza, concorsi, fuochi d'artificio, gare sportive, serate danzanti (per leggere l’intero programma cliccare questo link)

Triora Litha è invece l’evento che saluta il Solstizio d’Estate in programma a Triora oggi e domani (sabato 22 e domenica 23 giugno). Un giorno di festa, di allegria, di musica e balli, di condivisione e forza creativa e di riti antichi. Protagonista il fuoco e il suo cammino fino al centro della comunità, come buon auspicio e positività. Fra le numerose iniziative in programma, il ‘mercatino stregato’, workshop e seminari, presentazioni di libri, uno spettacolo di focoleria e il concerto dei ‘Bards from Yesterday’ (il programma a questo link).



A Terzorio, un fine settimana all'insegna del pane e delle tradizioni: fino a domenica 23 giugno una lunga serie di eventi legati alla produzione che accompagna l'uomo nella sua storia da millenni saranno il fil rouge di ‘Argilla & Pane’ con mostre d’arte contemporanea e di pani, dimostrazioni in diretta, laboratori interattivi, tavola rotonda, stand espositivi e degustazione prodotti locali. L'appuntamento è per oggi e domani nel centro storico e all'antico frantoio dalle 9.30 alle 19 (il dettaglio del programma a questo link).

Un appuntamento tra fede e folklore è l’Infiorata del Corpus Domini realizzata lungo le principali strade di varie cittadine rivierasche. Ad Imperia un’esposizione di rappresentazioni floreali con più di 10.000.000 petali di fiori per 120 metri di lunghezza ed oltre 4 metri di larghezza sarà allestita in via Carducci. Si potrà ammirarla durante la sua costruzione già dal sabato pomeriggio.



L’Infiorata del Corpus Domini di Diano Marina è realizzata lungo le principali strade del centro cittadino. La sera e la notte precedente il Corpus Domini vengono tracciati con i gessi i disegni dei soggetti da realizzare, si procede poi a distendere con attenzione i petali colorati per un totale di circa un milione di petali. Il tappeto floreale copre tutto il manto stradale nella Piazza del Comune fino all’incrocio con Via Cavour ed in Via Genala fino all’incrocio con Via Genova con un effetto finale, visibile alle prime luci dell’alba, a dir poco meraviglioso. Ne viene realizzata anche una di dimensioni più ridotte nella frazione di Diano Calderina, sul sagrato della Chiesa Parrocchiale di S. Giacomo.

Domenica anche Diano Castello sarà animata da una miriade di fiori con la 9a edizione dell’Infiorata del Corpus Domini dove si troveranno allestimenti floreali a partire dalle 15 per le vie del borgo medievale.

Appuntamenti culturali & teatrali

L’Orchestra Klassika di San Pietroburgo e il Russian Ballet College di Genova sono i protagonisti dello spettacolo di musica e balletto ‘Grandi adagio dai balletti’ in programma sabato sera alle ore 21.00 al Teatro del Casinò di Sanremo. In programma le musiche de ‘Il Lago dei Cigni’, ‘Lo Schiaccianoci’ e ‘La bella Addormentata’. L’ingresso è libero.

Due spettacoli messi in scena dal Teatro d'Asporto si terranno ad Imperia sul palco del Teatro dell’Attrito sabato alle ore 21.15 e domenica alle ore 18.00. ‘Il vero Ispettore Hound’ è il titolo della piece con Benedetta Del Santo, Simonetta Perina, Valentina Valterio, Fabio Megiovanni, Roberto Mazzola, Sergio Castellino, Renato Donati e Gabriele Ferrando.

Sempre ad Imperia, sabato domenica, alle ore 21.30, nella location dell’ex stazione ferroviaria di Oneglia, nell’ambito delle manifestazioni estive a cura del Comune, saranno gli allievi de Lo Spazio Vuoto, diretti da Livia Carli e Gianni Oliveri, ad interpretare lo spettacolo teatrale di Friedrich Durrenmatt ‘La Visita della Vecchia Signora’.

‘Frammenti romani nel Centro storico: la rinascita di una città’ è il titolo dell’appuntamento culturale in programma all’Oratorio dei Neri di Ventimiglia Alta dalle 17.30 di sabato pomeriggio. Si tratta di un percorso guidato con partenza da via Garibaldi fino all’Oratorio di San Giovanni Battista dove si assisterà ad un concerto d’arpe con giovani talenti del territorio.

Per la 1a edizione della rassegna ‘Un libro aperto: storie, parole, pagine’, in via Antica dell’Ospizio a Oneglia, si terrà un incontro con Roberto Gagnor che presenterà il suo libro ‘La storia del cinema di Topolino’.

E una ‘Notte Romantica’ dedicata all’Amore con musica, visite guidate, aperitivi, incontri, danza sulla spiaggia e anche il tradizionale falò per celebrare il solstizio d’estate, è in programma a Cervo domenica a partire dalle ore 19.00. La ‘Notte Romantica dei Borghi`è organizzata e promossa a livello nazionale dal Club de`I Borghi più Belli d'Italia (i dettagli a questo link)

Sport & escursioni

Per gli amanti dello Sport torna domenica a Sanremo l’atteso appuntamento con ‘Run For The Whales 2019’ (corro per le Balene). Si tratta di una charity marathon a favore dell’Istituto Tethys ONLUS per far conoscere le balene e i delfini che popolano le acque del ponente ligure e per raccogliere fondi da destinare alla loro tutela e alla ricerca scientifica. Suddivisa in una mezza maratona competitiva per i runner, una 10 km non competitiva e una camminata di 3 km per tutti, la Run for the Whales si svolgerà sulla pista ciclo-pedonale della Riviera dei Fiori, che costeggia il mare. I dettagli QUI.

Due le escursioni in programma nella giornata di domenica a Pigna e a Triora.

Con ritrovo a Colle Melosa alle ore 9.00 inizierà il trekking lungo il Sentiero degli Alpini alla scoperta delle fioriture del Parco Naturale delle Alpi Liguri, nell'area di uno dei Siti d'Interesse Comunitario più interessanti. A guidare i partecipanti sarà la Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone, guida di Ponente Experience.



L’osservazione della fioritura dei rododendri in una delle praterie più estese d’Europa, è l’escursione organizzata dall’Associazione Monesi Young fino al Monte Saccarello con partenza dal rifugio Realdo (Triora).

Per conoscere altri eventi in programma per questo fine settimana cliccare QUI.