Diano Marina: pulizia del torrente, gruppo di cittadini chiede più rispetto per l'ambiente "Sono state distrutte alcune uova"

Un gruppo di cittadini del dianesi chiede maggior attenzione alla natura a Diano Marina.



"In questi giorni viene fatta la pulizia del Torrente San Pietro o Evigno di Diano Marina con operatori che con mezzi meccanici, puliscono il torrente. Negli ultimi anni non c'è calendarizzazione per potature e manutenzione a danno della natura. Seppur necessari, basterebbe amore per l'ambiente e gli animali, rispettando i cicli e scegliendo periodi giusti con l'intervento dell'uomo per la prevenzione ed ordine. Sono state informate le associazioni animaliste poiché – in questo periodo – ci sono le uova e sono andate distrutte: un danno per l'ambiente e l'ecosistema. Oltretutto la vegetazione ora serviva per stare al fresco e nascondersi dagli attacchi dei gabbiani. Diano Marina è poco sensibile al mondo animale: non ci sono spiagge per cani, parchi o aree di sgambamento, e non c'è attenzione per la flora e fauna dianese. Molto malcontento tra i residenti e villeggianti per la mancanza assoluta di rispetto: speriamo che queste lamentele servino all'amministrazione, per lavora con più attenzione ed amore per l'ambiente in cui viviamo. “Siamo tutti uno e tutti parte di un tutto”.