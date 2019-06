Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 21 a domenica 23 giugno in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 21 GIUGNO

SANREMO

10.00-19.00. ‘Run For The Whales 2019’: Iscrizioni, Ritiro pettorali, Consegna pacchi gara per Half Marathon, 10 Km e Family Run. Campo di atletica a Pian di Poma (i dettagli a questo link)



11.00. Per la Festa della Musica, l’Archivio di Stato di Imperia, inaugura l’evento ‘Serenata d’Estate’, esposizione documentaria allestita nella Sezione di Sanremo e fruibile tutti i mercoledì d’estate a partire da mercoledì 26 giugno fino a mercoledì 18 settembre 2019. Archivio di Stato di Imperia - Sezione di Sanremo (Palazzo Riviera Trasporti), Corso Cavallotti 362 (h 8.30/12.30), ingresso libero

18.00 & 21.00. Festa della Musica 2019: dj e animazione (h 18) + dalle h 21 alle h 24, concertone con ‘The Virgin Rock Band’ (gruppo specializzato nel rock vero anni 70 e 80 tutto da ballare) + Fred De Palma, rapper molto gettonato dai giovani + Shade, recente protagonista all’ultimo Festival di Sanremo. Conducono i dj di Radio Number One.Palco coperto a Pian di Nave, fino al 22 giugno (il programma a questo link)



18.00-00.00. ‘Festa della Musica al WineNot? - 21 e 22 Giugno’: Dj Set a cura di Chris Venola + esibizione dal vivo della musica dance/funk dei Black’s Moove Project composta da Christian Saccoccia (voce e seconda tastiera), Sandro Tudini (chitarra e seconda voce), Mauro Gaspa (tastiere e programming), Andrea Montanaro (basso), Angelo Mancini (batteria). Via Corradi



18.30. Per la Festa della Musica, conversazione con Mauro Ermanno Giovanardi e Massimo Cotto dal titolo ‘Dal Tenco al punk’. In collaborazione con ‘Pigna Mon Amour’. Sede del Club Tenco, ex magazzini FS, piazza Cesare Battisti, ingresso libero

19.00. In occasione dello SLA Global Day e della festa europea della Musica, ‘Nemo Summer Night’: serata benefica con cena a buffet pensata ad hoc per NeMO e musica dal vivo. Ricavato a favore dell’acquisto di un ecografo per il centro Nemo di Arenzano. Ristorante Salsadrena, Corso Imperatrice 4, info 333 788 5272



19.30. Sagra dei Ravioli di Borraggine. Si balla con l'Orchestra Portofino Band. Servizio Bar con specialità gastronomiche Ampio Parcheggio. Frazione Poggio



19.30. In occasione della festa della musica, serata di balli occitani ed apericena animata dai musicisti Helga&Roberto del duo ‘Sous Bois’. Spiaggia Tre Ponti



20.00. Per ‘Folies Royal 2019’, Music Time a cura di Beatrice (voce) & Serena (fisarmonica e tastiere) con excursus nella musica leggera di vari decenni, proposto con grazia e tecnica impeccabile. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.00. Per la Festa della Musica, Aspettando i Mystic Now Quartet con un bicchiere in mano (h 20, Sala Lettura in via Palma 24 alla Pigna) + Concerto dei ‘Mystic Now Quartet’ (h 21, ex oratorio di Santa Brigida in piazza Santa Brigida), ingresso libero



20.45. ‘Onda su Onda… c’è da cantare allegramente’: incontro aperto alla cittadinanza sulle onde elettromagnetiche organizzato dall’Aps ‘Gruppo di acquisto solidale GASGAS’ con informazioni sulla presenza di campi elettromagnetici in zona e per avere risposte a domande da parte di Funzionari e tecnici specializzati di Arpal Liguria. Teatro Pio X in piazza san Siro 48, ingresso ad offerta libera

IMPERIA

18.00-23.00. ‘Ineja 2019’: festeggiamenti di San Giovanni con spettacoli, stands gastronomici, band musicali, mostre fotografiche, esibizioni di danza, concorsi, fuochi d'artificio, gare sportive, serate danzanti. Luoghi vari, fino al 25 giugno (per leggere l’intero programma cliccare questo link)

21.30. ‘La Visita della Vecchia Signora’: spettacolo teatrale di Friedrich Durrenmatt con gli allievi de Lo Spazio Vuoto, insegnanti e registi Livia Carli e Gianni Oliveri. Ex stazione ferroviaria di Imperia Oneglia (info)

VENTIMIGLIA



17.00-20.00. Inaugurazione mostra ‘Madre Terra: nelle nostre mani’ dell’artista Patrizia A. Salles e curata da Silvia Alborno ‘Per qui presenti’, associazione per lo sviluppo di arti e culture. MAR Forte dell'Annunziata, via Verdi 41, fino al 2 agosto



18.30. ‘Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive’: incontro di presentazione delle opportunità e modalità operative di accesso al Bando Regionale da 4 milioni di Euro tenuto dai rappresentanti dell'Associazione Imprese Zona Franca Intemelia, dai consulenti di Money Srl e da un esperto FILSE Spa. Biblioteca Civica



19.00. ‘Il ritorno delle frontiere in Europa. Un dibattito pubblico’: evento sulle migrazioni contemporanee e sulla frontiera oggi a cura di tre gruppi di ricerca tra l’Italia e la Francia – afferenti all’Università di Genova, all’Università di Nizza e all’Institut Convergences Migrations di Parigi. Tavola rotonda finale. Sala Polivalente del Chiostro di S.Agostino, Piazza Bassi 1, secondo piano (il programma a questo link)

BORDIGHERA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

17.00. ‘Irene Brin. Un ricordo delle sue mille vite nel cinquantenario della sua scomparsa’: presentazione di Vincent Torre nipote di Irene Brin e presidente dell'omonima associazione. Interventi di Leonilde Bartarelli, autrice del libro ‘Irene. Liberamente ispirato alla vita di Irene Brin’. Tommaso Mozzati, autore del libro ‘Piccoli sogni di vestiti e d'amore, scritti sul cinema: 1939-1946’. Chiesa Anglicana, ingresso libero

TAGGIA ARMA

8.00. 5° Torneo ‘Sole,mare e volley’ a cura dell’Associazione Sportiva ‘Volley Team Arma Taggia’. Palestra Comunale Ruffini a Taggia, Salita San Cristoforo, fino al 22 giugno (più info)



10.00-24.00. Seconda edizione dello street food targato ‘Street Gang’. Tre giorni dedicati alle tradizioni nazionali e internazionali con spettacoli di intrattenimento musicale. Lungomare di Levante, fino al 23 giugno

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per la rassegna ‘Due Parole in Riva al Mare, Paola Barbato presenta il libro ‘Zoo’ (ed. Piemme). Hotel Riviera dei Fiori (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



19.30 & 21.30. Per la Festa Europa della Musica: Street food & birra a partire dalle ore 19:30 + Musica a partire dalle 21.30. Piazza Torre Santa Maria, fino al 24 giugno (più info)



21.30. Blues and Sugar: Tribute band di Zucchero, con particolare attenzione ai pezzi degli anni ’90. Piazza Torre Santa Maria (più info)



CERVO



21.30. Cervo ti Strega’: incontro con la cinquina ‘stregata’ fatto di parole, musica, letture, moderato da Maurilio Giordana. Intervengono il direttore della Fondazione Bellonci Stefano Petrocchi e Francesca Rotta Gentile. Interventi musicali a cura del duo Carlotta Gibboni e Riccardo Scilletta. Piazza dei Corallini, ingesso libero (più info)



23.00. ‘Strega Party’: evento in compagnia degli autori della Cinquina del Premio Strega 2019 organizzato in occasione della Festa Europea della Musica con cocktail stregati e Dj set con un ospite speciale: Andy dei Bluvertigo. Spiaggia privata del Porteghetto

ENTROTERRA

CIPRESSA



6.00. ‘Solstizio d’Esate’: concerto all’alba con la voce e le note dell'arpa celtica di Claudia Murachelli. Al termine disponibile il servizio bar a cura della Proloco. Torre Gallinaro



DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)



MONTALTO LIGURE



17.30. Concerto meditativo affidato all’arpa e alle Campane Tibetane. Loggia degli Sposi, Via Ludovico Brea, partecipazione gratuita



PERINALDO



21.00. Per il Solstizio d’Estate, osservazione di Giove, Galassie, Nebulose, Stelle doppie. Osservatorio Astronomico Cassini, info 348 5823047



PIEVE DI TECO



21.00. Concerto dell'Orchestra Klassica di San Pietroburgo diretta dal maestro Aleksandr Kantorov. Collegiata di San Giovanni Battista, ingresso libero



TERZORIO



9.30-18.30. ‘Argilla & Pane’: primo di tre giorni di festa che sviluppano il tema dell’’argilla’ e del ‘pane’. Mostra di arte contemporanea e di pani, dimostrazioni in diretta, laboratori interattivi, tavola rotonda e stand espositivi. Luoghi vari, fino al 23 giugno (il programma a questo link)

FRANCIA

MONACO

19.30. Concerto ‘Rock US’ del gruppo Suspicious Minds. Tribute to Elvis, Jerry Lee Lewis e 50's, a cura del Comune di Monaco. Mercato della Condamine

20.00. Gala di danza dell'Accademia Princesse Grace eseguito dagli allievi dell'Accademia. Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo (info)

21.00. Festa della Musica 2019: concerto del duo parigino ‘Jahneration’. Prima parte con Tracy de Sa. Porto di Monaco, ingresso gratuito (più info)

21.30. Sfilata ‘Black Diamond’ con presentazione di una nuova collezione inedita di alta moda a cura della Maison Arleoni. Grimaldi Forum Monaco

NICE



20.00. Festa della Musica 2019: spettacolo trasmesso in diretta su France 2 con Patrick Bruel, Soprano, Bigflo e Oli, Master Gims, Angela, Matt Pokora, Aya Nakamura, Zaz, Zazie, Pascal Obispo, Jenifer, Jain, Claudio Capo, Eddy di Pretto, Mika, Kassav, Boulevard des airs, Clara Lucciani, i Vendicatori, Bilal Hassani, Barry Moore, Silvan Areg. Place Massena (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



SABATO 22 GIUGNO

SANREMO

10.00-20.30. ‘Run For The Whales 2019’: partenza Family Run Run for the Whales (pian di Poma h 18.30) + partenza 10K Run for the Whales (Bussana Mare, presso imPEKabile bar & grill h 18.30) + partenza Half Marathon Run for the Whales (Marina di San Lorenzo, h 18.30). I dettagli QUI.

15.00-24.00. ‘Festa del Popoli 2019’: Gazebo dei Popoli (h 15/24) + Tatuaggi all'henné (h 15/18) + Treccine africane (h 16/19) + Giochi per bambini a cura degli Scout Agesci Sanremo 1 (h 15,30/19) + Laboratorio artistico interculturale (h 16/18) + Stand gastronomico con cucina peruviana, senegalese e magrebina (h 19/22) + Concerto dei Popoli: Musiche, canti, danze e poesie con la partecipazione straordinaria degli Oggitani (h 21/24). Piazza San Siro (più info)



18.00-00.00. ‘Festa della Musica al WineNot?’ con esibizione del DJ Adventures. Via Corradi



18.30. Per la Festa della Musica, ‘Jazz in Duet’, duo di chitarre, formato da Adriano Ghirardo e Stefano Ballerano. Evento a cura del Club Tenco e Pigna Mon Amour. Ex oratorio di Santa Brigida in piazza Santa Brigida, ingresso libero



20.00. Per ‘Folies Royal 2019’, Music Time a cura di Nina & Simone: duo musicale composto dalla voce femminile di Nina Skjerpen e da Simone Medagliani (sax e tastiere) con repertorio di hit internazionali ed italiane, tra influenze lounge e atmosfere jazzate, attualizzate in chiave. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. ‘Vota le Note’: concerto di Musica Classica di fine anno accademico dell’associazione ‘Studio Sanremo Musica 2000’. Palazzo Roverizio, ingresso libero

21.00. Gran finale della Festa della Musica 2019 targato Unojazz & Blues al teatro Ariston con lo spettacolo di musica e divertimento con Teo Teocoli e Patty Pravo + a chiusura del concerto, finale ancora riservato ai locali cittadini con il sabato dedicato al Revival anni 70/80/90 (il programma a questo link)

IMPERIA

10.00. 31a Infiorata del Corpus Domini: spettacolare infiorata lungo Via Carducci con esposizione di rappresentazioni floreali con più di 10.000.000 petali di fiori per 120 metri di lunghezza ed oltre 4 metri di larghezza

17.00. Per i Pomeriggi Universitari (18a edizione), Johanna Michaela Pieritz presenta la sua tesi ‘La strada della valle: towards an alternative strategic framework for the regeneration of the Valleys Impero and Prino in the Province of Imperia, Liguria, Italy’ discussa presso la Delft University of Technology, Urbanism, Design of the Urban Fabric. Relatori: Luisa Calabrese e Marcin Dabrowski. Sede della Sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri a Palazzo Guarnieri, Piazza Pagliari 4

18.00-23.00. ‘Ineja 2019’: festeggiamenti di San Giovanni con spettacoli, stands gastronomici, band musicali, mostre fotografiche, esibizioni di danza, concorsi, fuochi d'artificio, gare sportive, serate danzanti. Luoghi vari, fino al 25 giugno (per leggere l’intero programma cliccare questo link)

16.00. Visita guidata al Parasio: dopo una passeggiata verso le Logge e la Chiesa di Santa Chiara, si ascolterà la storia del terremoto del 1887. Ritrovo in Piazza del Duomo, info 331 6992009



21.15. Per la rassegna ‘Un libro aperto: storie, parole, pagine’, incontro con Roberto Gagnor e il suo libro ‘La storia del cinema di Topolino’ (Panini Comics). Presenta Stefano Ascheri. Via Antica dell’Ospizio, a Oneglia, ingresso libero

21.15. Il Teatro d'Asporto presenta ‘Il vero Ispettore Hound’ con Benedetta Del Santo, Simonetta Perina, Valentina Valterio, Fabio Megiovanni, Roberto Mazzola, Sergio Castellino, Renato Donati e Gabriele Ferrando. Luci Paola Donzella, audio Alessandro Mazzeo. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni al numero 329 49 55513

21.30. ‘La Visita della Vecchia Signora’: spettacolo teatrale di Friedrich Durrenmatt con gli allievi de Lo Spazio Vuoto, insegnanti e registi Livia Carli e Gianni Oliveri. Ex stazione ferroviaria di Imperia Oneglia (info)

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)



17.30. Appuntamento culturale denominato ‘Frammenti romani nel Centro storico: la rinascita di una città’: percorso guidato con partenza da via Garibaldi fino all’Oratorio di San Giovanni Battista + concerto d’arpe con giovani talenti del territorio + rinfresco a cura dell’associazione ‘Le Ragazze di Wilma’. Oratorio dei Neri a Ventimiglia Alta (ricavato ad offerta libera finalizzato al restauro interno dell’Oratorio di san Giovanni)



18.30. ‘Larger than Life’: inaugurazione mostra d'arte ‘en plein air’ dello scultore d’arte contemporanea Andrew Lendzion con atelier aperto al pubblico. Giardini Botanici Hanbury, fino al 22 novembre



VALLECROSIA



16.15. Raduno degli Alpini 2019: saluto ed onori ai cippi dei 3 alpini caduti in missioni di pace. Chierotti, Langella e Campagna. Caserma Bevilacqua in via Roma



17.00. Raduno degli Alpini 2019: conferenza sulla tragica pagina dell’eccidio delle Foibe tenuta da Alessandro Altin, esule di 2a generazione, delegato della Lega Nazionale di Trieste. Sala Polivalente G. Natta



19.00-24.00. Festa della Musica a Vallecrosia e a Camporosso: musica live lungo la via Aurelia chiusa al traffico e altre numerose iniziative (per leggerle nel dettaglio cliccare questo link)



19.30-24.00. Festa di inizio estate: degustazione menù a base di primi piatti rostelle, salsiccia, patatine con dessert e sangria + musica selezionata da DJ. Oratorio Salesiano Don Bosco



21.00. Raduno degli Alpini 2019: concerto della Fanfara Alpini Colle di Nava, sezione di Imperia. Pista di Pattinaggio, solettone sud

BORDIGHERA



10.00-11.00. Corso di massaggio infantile gratuito rivolto ai papà e alle mamme, o solo uno dei due, con un figlio fra gli 0 ed i 9 mesi (tutti i sabati sino al 29 giugno). Via Aurelia 143, davanti all'ospedale (più info)

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

17.00. I ‘Bicknell’s Bad Boys’ illustrano le loro attività svolte al Museo: Enrico Carta ‘Le farfalle diurne europee della collezione del Museo Bicknell’; Roberta Fabbri ‘La calligrafia di Clarence Bicknell’; Maddalena Maurelli ‘Ciak si gira!’; Giovanni Russo ‘L'erbario Bicknell e la rete di collaboratori’ + A seguire bicchierata e alle 19:15 concerto dei Nomoremario: ‘battesimo’ rock per il giardino del Museo all'insegna del motto ‘We are dreamers’. Museo Clarence Bicknell

17.00. ‘La musica ai tempi di Monet’: conversazione musicale a cura di Ettore De Franco. Presenta il delegato alla Cultura Arch. Marco Farotto. Biblioteca Civica Internazionale in via Romana 52, ingresso libero

21.30. L’Associazione A.S.D. Professional Dance presenta, in occasione del Weekendance Summer Edition seconda edizione, uno spettacolo con gli allievi della scuola e quelli della ’Professional Dance Lowe Italia’. Giardini Löwe (ingresso fino a quattro anni gratuito; dai cinque ai tredici anni 5 euro; dai tredici anni in poi 8 euro), info 349 7809438

OSPEDALETTI

8.00-19.00. tradizionale mercatino dedicato all'antiquariato ed agli oggetti da collezione. in Corso Regina Margherita

TAGGIA ARMA

8.00. 5° Torneo ‘Sole,mare e volley’ a cura dell’Associazione Sportiva ‘Volley Team Arma Taggia’. Palestra Comunale Ruffini a Taggia, Salita San Cristoforo. Premiazione sabato alle ore 21.00 in piazza Tiziano Chierotti con musica e intrattenimento (più info)

10.00-24.00. Seconda edizione dello street food targato ‘Street Gang’. Tre giorni dedicati alle tradizioni nazionali e internazionali con spettacoli di intrattenimento musicale. Lungomare di Levante, fino al 23 giugno



17.00. Intervista doppia tutta al femminile in compagnia delle autrici Melania D'Alessandro e Chiara Panzuti con cui si chiacchiererà sui loro ultimi romanzi ‘Pelle di Foca’ e ‘Absence’. Libreria ‘Aria d'inchiostro’, all'interno del centro commerciale La Riviera Shopville

SAN BARTOLOMEO AL MARE



19.30 & 21.30. Per la Festa Europa della Musica: Street food & birra a partire dalle ore 19:30 + Musica a partire dalle 21.30. Piazza Torre Santa Maria, fino al 24 giugno (più info)



21.30. Per la Festa Europa della Musica, ‘Notte Oro’: Thunderbirds (Anfiteatro) + Glue's Avenue (Piazza sul Mare) + Black Beat Soul band (Piazza Torre Santa Maria) + Long Island band (Via della Resistenza) + Blues Shades (Piazza dell'Ancora). Più info QUI.

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)



SEBORGA



21.00. Per la Festa della Musica Lirica, concerto con Maria Popova-Soprano, Alim Monteviani-Baritono, il Maestro Luisa Repola al pianoforte ed il Maestro Vittorio Alberti al violoncello sotto la direzione artistica di Tamara Tarskikh. A cura dell’Associazione la Vela Bianca dell’Antico Principato di Seborga. Piazza di San Martino, ingresso libero



TERZORIO



9.30-17.30. ‘Argilla & Pane’: secondo di tre giorni di festa che sviluppano il tema dell’’argilla’ e del ‘pane’. Mostra di arte contemporanea e di pani, dimostrazioni in diretta, laboratori interattivi, tavola rotonda e stand espositivi. Luoghi vari, fino al 23 giugno (il programma a questo link)

FRANCIA

CAGNES SUR MER

20.30-24.00. ‘Promenade en fête’: musica e fuochi d'artificio (h 22.15) sulla passeggiata a mare chiusa al traffico

MENTON

14.00-20.00. Campionato di Purosangue Arabi del Mediterraneo e dei Paesi Arabi. Stade Rondelli, Garavan, anche domani (per leggere il programma cliccare questo link)

MONACO

10.00. 2° Incontro dei Siti storici Grimaldi di Monaco: degustazione di specialità, scoperta dell'artigianato regionale, attività, animazioni e giochi gratuiti per i bambini. Sabato 22 giugno alle 22.00, Spettacolo di Suoni e Luci. Place du Palais, anche domani (più info)

16.00. Festa di San Giovanni con la partecipazione dei gruppi folcloristici. Place du Palais (più info)

20.00. Gala di danza dell'Accademia Princesse Grace eseguito dagli allievi dell'Accademia. Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo (info)

20.30. Per il Festival internazionale d'organo ‘In Tempore Organi’, concerto dell’organista Marie-France Heckmann (Strasburgo, Francia). In programma musiche di: Bach, Froberger, Buxtehude, Boehm, Mendelssohn, Alain, Vierne, Langlais. Chiesa Santa Devota, ingresso libero, parcheggio gratuito nella piazza di Santa Devota, info: +39 347 2736129

NICE

21.00. Ottavi di finale della Coppa del Mondo di Calcio Femminile 2019. Allianz Riviera, Nice Eco Stadium (più info)





DOMENICA 23 GIUGNO

SANREMO



9.30-18.00. Domenica ‘Petalosa’ al Parco di Villa Ormond: giornata di svago per tutta la famiglia con giochi, laboratori, mostra artigianato, sessione di risveglio muscolare e Biostretching, aperitivi a tema floreale (il programma a questo link)



16.00. ‘Vota le Note’: concerto di Musica Classica di fine anno accademico dell’associazione ‘Studio Sanremo Musica 2000’. Palazzo Roverizio, ingresso libero



19.30. Per ‘Folies Royal 2019’, Baby Show a cura del Teatro dei mille colori + Music Time con i ‘Glue’s Avenue’ (repertorio che spazia dall’italian swing, al soul, alle hit internazionali con arrangiamenti originali e coinvolgenti). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. ‘Grandi adagio dai balletti’: spettacolo di musica e balletto a cura dell’Orchestra Klassika di San Pietroburgo e del Russian Ballet College di Genova. In programma: ‘Il Lago dei Cigni’, ‘Lo Schiaccianoci’, ‘La bella Addormentata’. Teatro dell'Opera del Casinò, ingresso libero

IMPERIA

8.00. 31a Infiorata del Corpus Domini: spettacolare infiorata lungo Via Carducci con esposizione di rappresentazioni floreali con più di 10.000.000 petali di fiori per 120 metri di lunghezza ed oltre 4 metri di larghezza

21.30. ‘La Visita della Vecchia Signora’: spettacolo teatrale di Friedrich Durrenmatt con gli allievi de Lo Spazio Vuoto, insegnanti e registi Livia Carli e Gianni Oliveri. Ex stazione ferroviaria di Imperia Oneglia (info)

18.00-23.00. ‘Ineja 2019’: festeggiamenti di San Giovanni con spettacoli, stands gastronomici, band musicali, mostre fotografiche, esibizioni di danza, concorsi, fuochi d'artificio, gare sportive, serate danzanti. Luoghi vari, fino al 25 giugno (per leggere l’intero programma cliccare questo link)

18.00. Il Teatro d'Asporto presenta ‘Il vero Ispettore Hound’ con Benedetta Del Santo, Simonetta Perina, Valentina Valterio, Fabio Megiovanni, Roberto Mazzola, Sergio Castellino, Renato Donati e Gabriele Ferrando. Luci Paola Donzella, audio Alessandro Mazzeo. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni al numero 329 49 55513

21.00. Imperia ricorda Irene Brin: serata evento dal titolo ‘Momenti di vita vissuta tra cinema e fotografia’ con interventi di Maria Teresa Verda Scajola su ‘Come promuovere i luoghi che ami’. Partecipa Leonilde Bartarelli, autrice del libro ‘Irene. Liberamente ispirato alla vita di Irene Brin’ + presentazione del libro di Tommaso Mozzati ‘Piccoli sogni di vestiti e d'amore’ + la fotografa Margaret Courtney Clark illustra l'esperienza alla Galleria Obelisco di Roma, le mostre delle fotografie di Tina Modotti e le fotografie conservate alla GNAM attribuite ad Irene Brin. MACI di Villa Faravelli, ingresso libero

VENTIMIGLIA

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)



VALLECROSIA



9.00-11.00. Raduno degli Alpini 2019: ammassamento in piazza ex mercato dei fiori (h 9) + intitolazione piazza della Stazione ai Martiri delle Foibe (h 9.45) + sfilata lungo le vie cittadine fino al Monumento Alpini di via Don Bosco con deposizione corona d’alloro e discorsi autorità (h 10.15) + S. Messa in ricordo degli Alpini andati avanti e dei Martiri della Foibe con l’Orchestra Filarmonica giovanile Città di Ventimiglia diretta dal M° F. Cocco (Santuario di Maria Ausiliatrice, h 11)

BORDIGHERA

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

21.30. L’Associazione A.S.D. Professional Dance presenta, in occasione del Weekendance Summer Edition seconda edizione, uno spettacolo con gli allievi della scuola dedicato a Michael Jackson a dieci anni dalla sua scomparsa con ‘The immortal is still alive’ (due stage nella mattinata con il ballerino di ‘Amici di Maria de Filippi’ Gabriele Esposito. Giardini Löwe (ingresso fino a quattro anni gratuito; dai cinque ai tredici anni 5 euro; dai tredici anni in poui 8 euro), info 349 7809438

TAGGIA ARMA

10.00-24.00. Seconda edizione dello street food targato ‘Street Gang’: ultimo di tre giorni dedicati alle tradizioni nazionali e internazionali con spettacoli di intrattenimento musicale. Lungomare di Levante

DIANO MARINA



6.00. Infiorata del Corpus Domini: un milione di petali di rose coprono oltre 2 mila metri quadrati distribuiti lungo le vie del centro cittadino rappresentanti figure religiose ed eucaristiche. Alle ore 10.30, S. Messa nella Chiesa Parrocchiale + alle h 11.15, processione nelle vie cittadine con la partecipazione della Banda musicale ‘Città di Diano Marina’. Via Genala, Via Genova e Piazza del Comune

18.00. Infiorata sul sagrato della Piazza della Chiesa e della canonica in frazione Diano Calderina: alle ore 18.00 Santa Messa e a seguire processione nelle vie del borgo. Disegni a cura di Agostino Ardissone, opera realizzata dal ‘Gruppo Infioratori Dianesi’. Sagrato della Piazza della Chiesa di San Giacomo

21.00. ‘Alla ricerca del ritmo perduto’: spettacolo di danza e musica a cura degli allievi dello Studio Danza Insieme Scenart di Diano Marina. Villa Scarsella

SAN BARTOLOMEO AL MARE



19.30 & 21.30. Per la Festa Europa della Musica: Street food & birra a partire dalle ore 19:30 + Musica a partire dalle 21.30. Piazza Torre Santa Maria, fino al 24 giugno (più info)

21.30. Festa Europa della Musica: concerto della Premiata Banda (cover band di brani molto conosciuti arrangiati in chiave folk e gipsy). Piazza Torre Santa Maria (più info)



ENTROTERRA

BORGOMARO

15.30. Incontro di catechesi sulla Figura di S. Giuseppe con relatore P. Tarcisio Stramare OSJ (Oblati di S. Giuseppe) + presentazione ufficiale della tela ‘Il transito di S. Giuseppe’. Pieve dei SS. Nazario e Celso



COSTARAINERA



17.00. Inaugurazione del Mosaico realizzato dall’artista di origine ungherese Judith Torok, mosaicista e direttrice artistica del Parco di Arte Contemporanea e Museo delle Culture Migranti ‘Villa Biener’ a Cipressa. Parco del Benessere ‘Giacomo Filippo Novaro’

DIANO CASTELLO

15.00 & 18.00. 9a edizione dell’Infiorata del Corpus Domini: allestimenti floreali dalle h 15 per le vie del borgo medievale + alle h 20, celebrazione della S. Messa nella Chiesa Parrocchiale + Processione su tutto il percorso decorato

DOLCEACQUA

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutte le domeniche di giugno). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



PIGNA



9.00. Escursione lungo il Sentiero degli Alpini alla scoperta delle fioriture del Parco Naturale delle Alpi Liguri, nell'area di uno dei Siti d'Interesse Comunitario più interessanti condotta dalla Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone, guida di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo a Colle Melosa, info 391 1042608



ROCCHETTA NERVINA



11.00. Inaugurazione del Polo museale ‘E Dubari'e’ dopo i lavori di restauro, durati tre anni, curati dal Enrico Carabalona che ha riportato alla luce le antiche concerie e il mulino a ruota orizzontale. Rinfresco offerto dalla Pro Loco e visite guidate



TERZORIO



9.30-18.30. ‘Argilla & Pane’: ultimo di tre giorni di festa che sviluppano il tema dell’’argilla’ e del ‘pane’. Mostra di arte contemporanea e di pani, dimostrazioni in diretta, laboratori interattivi, tavola rotonda e stand espositivi (il programma a questo link)



FRANCIA

MENTON

9.30-20.00. Campionato di Purosangue Arabi del Mediterraneo e dei Paesi Arabi. Stade Rondelli, Garavan (per leggere il programma cliccare questo link)

MONACO

10.00. 2° Incontro dei Siti storici Grimaldi di Monaco: degustazione di specialità, scoperta dell'artigianato regionale, attività, animazioni e giochi gratuiti per i bambini. Place du Palais (più info)

16.00. Festa di San Giovanni con la partecipazione dei gruppi folcloristici. Quartier des Moulins (più info)

18.00. Per la Serie Grande Stagione, concerto dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. Auditorium Rainier III (info)

20.00. Gala di danza dell'Accademia Princesse Grace eseguito dagli allievi dell'Accademia. Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo (info)

Sanremo News non si assume responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate