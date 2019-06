Sanremo: il problema di clochard e disadattati, un nostro lettore chiede l'intervento del Sindaco

Un nostro lettore, Luigi Terranova, ci ha scritto per chiedere al Sindaco di Sanremo un intervento per i clochard:

“A volte ritroviamo sulla nostra strada coloro che pensavamo di non incontrare più! E non stiamo parlando di zombie e di fantasmi ma, purtroppo, parliamo nuovamente di clochard. Ricordate che a febbraio avevamo portato a conoscenza la triste situazione di quelli che popolavano i locali vuoti nei pressi della nuova stazione ferroviaria? In concomitanza con il Festival della canzone erano scomparsi dalla scena, come la cenere nascosta sotto il tappeto, e come tale, spostando il tappeto, la cenere è ricomparsa. Questi ‘spiriti liberi’ erano stati sistemati presso enti di carità, ma ora sono di nuovo in mezzo a una strada. Chiedo al Sindaco, che si è adoperato tanto per riportare a Sanremo la sicurezza, per migliorare la viabilità, per mettere in sicurezza palazzi pubblici, con ancora tanti ottimi progetti da portare avanti per il prossimo quinquennio, di intervenire anche su questo problema. Non è un imbrattacarte come me che lo chiede, è un uomo come Lei che si fa portavoce di tante altre persone che hanno a cuore la sistemazione di esseri umani bistrattati e maltrattati dalla vita. Siamo sicuri che anche questa volta il suo cuore farà la cosa giusta, abbiamo la certezza che quel decreto di ‘sfratto’ emesso per fine giugno, sarà modificato nel modo giusto. Per questo motivo, grazie Signor Sindaco, a nome di tutta la città e di quel piccolo manipolo di persone che vivono nel bisogno”.